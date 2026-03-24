El lunes 2 de marzo de 2026, en el Hospital Gemelli de Roma, nació Gia, hija de Paulo Dybala y Oriana Sabatini para llenar de felicidad a la familia, especialmente a Catherine Fulop.

La venezolana manifiesta constantemente su estado en redes sociales e incluso comparte contenido vinculado al cuidado de la niña.

Esta vez, sin embargo, hizo una breve reflexión. Catherine Fulop se mostró de a ratos conmovida y por momentos analítica para contar cómo es la experiencia de ser abuela, de respetar, de no invadir y de acompañar funcionalmente.

El saludo de Oriana Sabatini a Catherine Fulop por su cumpleaños (Foto: captura de Instagram/@orianasabatini).

LA REFLEXIÓN DE CATHERINE FULOP COMO ABUELA

En el video publicado, explicó: “Creo que es muy necesario que haga este videito para ustedes en este momento de mi vida que es tan, tan, tan hermoso. Soy una abuela. Una abuela en el posparto de su hija”.

A ello agregó: “Y la verdad es que es un privilegio poder vivir esta experiencia de acompañar, de hacerlo con límites claros y mucho respeto. Porque el posparto de mi hija no es mi posparto y uno tiene que ser muy respetuoso. Ser abuela es lo más hermoso que te puede pasar en la vida, porque es ese amor que tienes acumulado de tantos años de que tus hijos ya crecieron y ya no son esos bebitos que tanto te necesitan”.

Su mirada no quedó allí. “¿Qué es lo que pasa? Que hay una mamá, una mujer que está desgarrada, que se está recuperando, un bebé que se está adaptando al mundo, un vínculo que se está armando entre madre e hija y yo estoy siendo espectadora de eso”, indicó.

La venezolana profundizó: “A veces me pregunto desde qué lugar puedo ayudar a mi hija a estar mejor. Por más que sea la abuela, esto no me pertenece. Esto les pertenece a mi hija, a su pareja y a mi nieta. Todo lo que hable mi hija es su historia. Por eso trato de guardar muchísimo respeto con lo que ella está haciendo”.

Pa culminar, la referente fitness señaló: “Estoy feliz. Creo que voy aprendiendo cada día porque, además, ahora se cría de otra manera. Hay cosas con las que no estoy tan de acuerdo y me tengo que quedar callada”.