A pocas semanas del nacimiento de Gia, su primera hija con Paulo Dybala, Oriana Sabatini contó por primera vez cómo fue el momento en que comenzó el trabajo de parto.

La actriz y cantante compartió la anécdota durante una charla en vivo en el stream Sería Increíble, de Olga, donde sorprendió al revelar que todo empezó mientras miraba un partido de la Roma, el club donde juega su pareja.

“El parto fue natural. Entré en trabajo de parto en el tercer gol de la Roma. ¡Era un partidazo!”, contó Oriana entre risas.

Oriana Sabatini reveló que entró en trabajo de parto en el estadio de la Roma, viendo un partido de Dybala

Oriana Sabatini contó cuándo empezó el trabajo de parto de Gia: “En el tercer gol de la Roma”

Luego, la hija de Catherine Fulop y Ova Sabatini dio más detalles del momento en que comenzó a sentir las primeras contracciones.

“Tenía fecha de parto para el 11 de marzo y esto fue el 2. La Roma mete el tercer gol, salté con una amiga. Nos pusimos a festejar. Me siento y digo: ‘Ay, sentí algo que nunca había sentido. Un dolor raro’”, relató.

Al notar que el dolor no era habitual, Oriana decidió empezar a controlar lo que estaba pasando.

“Empecé a contar las contracciones con una aplicación. Eran cada cinco minutos”, explicó.

En ese momento, Oriana se dio cuenta de que estaba muy cerca del hospital donde tenía que dar a luz, aunque había un problema: no tenía preparado el bolso.

“Yo estaba re cerca del hospital donde tenía que parir, pero no tenía el bolso. Fui a mi casa sin decir nada, que queda en la loma del culo”, recordó.

Una vez allí, intentó relajarse mientras las contracciones avanzaban.

“Estuve una hora en la bañera y ahí el dolor empezó a ponerse fuerte”, agregó sobre las horas previas al nacimiento de su hija.

Oriana Sabatini con su hija Gia (Foto: Instagram @orianasabatini)

El nuevo trabajo de Oriana Sabatini: debutará como conductora en Olga

Oriana Sabatini suma un nuevo desafío profesional. La artista debutará como conductora en el canal de streaming Olga con el ciclo True Crime, donde estará acompañada por el periodista especializado en policiales Paulo Kablan.

La novedad se conoció durante la presentación de la programación 2026 de Olga, que se realizó el domingo 15 de marzo en Palermo, en el marco de un festival gratuito.