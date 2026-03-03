El 2 de marzo, la dulce espera de Oriana Sabatini y Paulo Dybala llegó a su fin con el nacimiento de su hija Gia, y Catherine Fulop expresó toda su felicidad en las redes sociales.

“Un aplauso para mami y papi”, escribieron los flamantes papás en Instagram junto a la primera foto de su beba, en alusión a La Mudanza, la canción de Bad Bunny.

La felicidad de Cathy Fulop por el nacimiento de Gia (Foto: Instagram)

Siempre activa en redes, Cathy no tardó en reaccionar y dejó un mensaje cargado de emoción: “Dios me los bendiga”.

Además, Catherine viajó a Italia junto a su marido, Ova Sabatini, y su hija Tiziana para acompañar a Oriana en este momento tan especial y darle la bienvenida a su nieta.

La felicidad de Cathy Fulop por el nacimiento de Gia (Foto: Instagram)

Qué significa el nombre que eligieron Oriana Sabatini y Paulo Dybala para su hija

Gia es un nombre de origen italiano y una variante abreviada de Gianna o Giovanna. Su significado principal es “Dios es misericordioso” o “Gracia de Dios”.

Otros detalles sobre el nombre:

Origen: proviene del hebreo Yochanan.

Simbolismo: se asocia con la gracia, la belleza y la pureza.

Vinculación: también puede relacionarse con Gea, en la mitología griega, que representa a la “Madre Tierra”.

Gia es un nombre corto, moderno y con una fuerte raíz cultural italiana, en sintonía con el país donde reside la pareja.