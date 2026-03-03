El 2 de marzo, la dulce espera de Oriana Sabatini y Paulo Dybala llegó a su fin con el nacimiento de su hija Gia, y Catherine Fulop expresó toda su felicidad en las redes sociales.
“Un aplauso para mami y papi”, escribieron los flamantes papás en Instagram junto a la primera foto de su beba, en alusión a La Mudanza, la canción de Bad Bunny.
Siempre activa en redes, Cathy no tardó en reaccionar y dejó un mensaje cargado de emoción: “Dios me los bendiga”.
Además, Catherine viajó a Italia junto a su marido, Ova Sabatini, y su hija Tiziana para acompañar a Oriana en este momento tan especial y darle la bienvenida a su nieta.
Qué significa el nombre que eligieron Oriana Sabatini y Paulo Dybala para su hija
Gia es un nombre de origen italiano y una variante abreviada de Gianna o Giovanna. Su significado principal es “Dios es misericordioso” o “Gracia de Dios”.
Otros detalles sobre el nombre:
Origen: proviene del hebreo Yochanan.
Simbolismo: se asocia con la gracia, la belleza y la pureza.
Vinculación: también puede relacionarse con Gea, en la mitología griega, que representa a la “Madre Tierra”.
Gia es un nombre corto, moderno y con una fuerte raíz cultural italiana, en sintonía con el país donde reside la pareja.