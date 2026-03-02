El orgullo de Paulo Dybala (32) por convertirse en papá de Gia fue enorme, y el marido de Oriana Sabatini (29) ya publicó la primera foto de su beba.

“Un aplauso pa’ Mami y Papi”, comentó el delantero de la Roma en el rol de vocero de su primogénita.

En la imagen se ve cómo se entrelazan las manos de Paulo, Oriana y la pequeña Gia.

Gía, Oriana Sabatini y Paulo Dybala. Por: Fernando Gatti

Y lo más tierno es que Dybala dejó cer la mitad de la carita divina de su niña, que estaba con sus ojitos abiertos.

El parto de Gia, la beba de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

Si bien el parto estaba programado para el miércoles 11, la llegada de Gia se adelantó para este lunes a las las 8:57 (de Italia) con 3 kilos, en el Hospital Gemelli de Roma.

Por suerte, los abuelos, Catherine Fulop y Osvaldo Sabatini, y su hermana, Tiziana, viajaron a Italia para estar presentes en el día del nacimiento.