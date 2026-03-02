Medios italianos confirmaron que este lunes nació la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala en el Hospital Gemelli de Roma, ciudad en la que residen.

Uno de los primeros portales en dar la noticia fue Corriere dello Sport, que aseguró que la bebé se llamaría Gia.

Oriana Sabatini mostró su outfit en la recta final de su embarazo en el invierno europeo (Foto: Instagram/@orianasabatini).

El parto estaba previsto para el 11 de marzo, fecha que coincide con el cumpleaños de Catherine Fulop, madre de Oriana.

Catherine Fulop, Ova Sabatini y Tiziana Sabatini viajaron especialmente a Roma para acompañar a Oriana y Paulo en la llegada al mundo de la bebé y estar presentes en este momento tan especial para la familia.