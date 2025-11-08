Oriana Sabatini atraviesa uno de los momentos más especiales de su vida. A poco de convertirse en mamá junto a Paulo Dybala, la actriz organizó un baby shower íntimo que sorprendió a todos por su originalidad y ternura: la fiesta estuvo completamente inspirada en el universo de Harry Potter, saga de la que la cantante es fan.

La celebración se llevó a cabo en un ambiente cálido y familiar en la Argentina, rodeada de sus amigas más cercanas y su hermana Tiziana. Para la fiesta de Oriana eligieron una decoración mágica, con detalles que la hicieron sentir como si estuviera en el mismísimo Hogwarts.

Entre las imágenes que compartió Oriana en sus redes, mostró a sus seguidores un momento especial de la celebración en la que todos los invitados le dibujaron la panza de cinco meses de gestación: “El amor artístico de las tías”.

Oriana Sabatini celebró el baby shower de su beba en camino (Foto: Instagram/@orianasabatini).

Oriana se mostró feliz y emocionada durante toda la tarde, compartiendo risas, juegos y anécdotas con sus amigas. Las fotos del evento rápidamente se viralizaron en redes sociales, donde los fans destacaron el amor y la dedicación que puso en cada detalle.

LAS FOTOS DEL BABY SHOWER DE LA BEBA A ORIANA SABATINI

