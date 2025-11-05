La cantante y modelo Oriana Sabatini atraviesa uno de los momentos más importantes de su vida: está esperando su primer hijo junto a Paulo Dybala.

Sin embargo, en una reciente entrevista sorprendió al contar que en el pasado perdió un embarazo, un hecho que hasta ahora había mantenido en silencio.

LA FUERTE REVELACIÓN DE ORIANA SABATINI

Durante su paso por Sería Increíble (Olga), Oriana habló sobre las emociones que la acompañan en esta nueva etapa. “Obvio que una está contenta porque decís ‘qué ganas de conocer a esta personita’. Pero es complicado amigarte con la situación de me siento mal y eso me da culpa porque debería estar feliz”, confesó con total honestidad.

Fue entonces cuando Damián Betular le preguntó si ya había estado embarazada antes de la confirmación oficial, y ella sorprendió con su respuesta: “Es reloco. A Olga vine dos veces embarazada. Bueno, la primera no llegó a término”. Entre risas, agregó: “Siento que Olga me hace fértil”.

crédito: X

La declaración causó un gran impacto entre sus seguidores, ya que Oriana Sabatini nunca antes había hablado de la pérdida de su primer embarazo, mostrando una faceta más íntima y vulnerable.

SU RELACIÓN CON PAULO DYBALA Y UNA CRISIS PERSONAL

A pocos días del anuncio de su embarazo, Oriana también se refirió a su relación con Paulo Dybala, con quien lleva ocho años de amor. En una entrevista con LAM (América), reconoció que atravesaron momentos difíciles:“Yo tuve depresión bastante heavy en todos estos años y tuve momentos no muy buenos. Inevitablemente eso afecta en la pareja y a la persona con la que convivís, pero nunca de decir ‘me separo’”.