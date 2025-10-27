El casamiento de Diego “Peque” Schwartzman y Eugenia de Martino reunió a decenas de celebridades, pero una de las invitadas que más miradas acaparó fue Oriana Sabatini, quien viajó especialmente desde Italia para estar presente en el gran día.

La actriz y cantante aprovechó la ocasión para lucir su pancita de embarazo con un look que combinó sensualidad, elegancia y estilo.

En su cuenta de Instagram, Oriana compartió un carrete de fotos de la previa y de la fiesta. Allí se la vio radiante, vestida con un diseño negro con detalles plateados de Marcelo Giacobbe, sin mangas, con escote en V y la espalda completamente descubierta. El vestido, de corte princesa, realzó su figura y dejó ver su pancita de embarazada, convirtiéndola en una de las más fotografiadas de la noche.

Oriana Sabatini posó con su pancita de embarazo en un look súper sexy y elegante. Crédito: Instagram

LOS BRILLOS EL ALIADO DE ORIANA SABATINI

El toque de brillo lo dieron los ribetes plateados y las joyas de Jean Pierre, mientras que un blazer y sandalias al tono completaron el look. La publicación no tardó en llenarse de comentarios, entre ellos el más tierno de su mamá, Catherine Fulop, quien escribió: “Bebita hermosa con bebé a cassette”, dejando ver el orgullo de una futura abuela emocionada.

Oriana Sabatini posó con su pancita de embarazo en un look súper sexy y elegante. Crédito: Instagram

Durante la fiesta, Oriana Sabatini compartió risas y complicidad con sus amigas, posó junto a los novios y hasta se fotografió con las integrantes de Champions Liga, que pusieron música al evento.

Crédito: Instagram

Cada una de sus imágenes transmitió la felicidad de esta nueva etapa: una Oriana plena, enamorada y con un brillo distinto, que logró hacer de su embarazo una auténtica declaración de estilo.