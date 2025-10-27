El casamiento de Diego “Peque” Schwartzman y Eugenia de Martino reunió a decenas de celebridades, pero una de las invitadas que más miradas acaparó fue Oriana Sabatini, quien viajó especialmente desde Italia para estar presente en el gran día.
La actriz y cantante aprovechó la ocasión para lucir su pancita de embarazo con un look que combinó sensualidad, elegancia y estilo.
En su cuenta de Instagram, Oriana compartió un carrete de fotos de la previa y de la fiesta. Allí se la vio radiante, vestida con un diseño negro con detalles plateados de Marcelo Giacobbe, sin mangas, con escote en V y la espalda completamente descubierta. El vestido, de corte princesa, realzó su figura y dejó ver su pancita de embarazada, convirtiéndola en una de las más fotografiadas de la noche.
LOS BRILLOS EL ALIADO DE ORIANA SABATINI
El toque de brillo lo dieron los ribetes plateados y las joyas de Jean Pierre, mientras que un blazer y sandalias al tono completaron el look. La publicación no tardó en llenarse de comentarios, entre ellos el más tierno de su mamá, Catherine Fulop, quien escribió: “Bebita hermosa con bebé a cassette”, dejando ver el orgullo de una futura abuela emocionada.
Durante la fiesta, Oriana Sabatini compartió risas y complicidad con sus amigas, posó junto a los novios y hasta se fotografió con las integrantes de Champions Liga, que pusieron música al evento.
Cada una de sus imágenes transmitió la felicidad de esta nueva etapa: una Oriana plena, enamorada y con un brillo distinto, que logró hacer de su embarazo una auténtica declaración de estilo.