La llegada de Oriana Sabatini a la Argentina la acercó a su familia y a los medios, y con el embarazo a cuestas, la esposa de Paulo Dybala se refirió a los rumores de infidelidad que suelen brotar en las redes sociales.

“Obvio que leo las redes, me gusta, soy chismosa. Obvio que uno prefiere que el chisme no sea de uno“, admitió la cantante.

Luego se sinceró sin filtro respecto de qué le pasa cuando es foco de versiones de engaños: “La verdad me rompe las pelotas”.

Oriana Sabatini con Los Profesionales de Siempre.

”Porque también es eso, es chisme. Si vas a decir algo así, ¿qué te frena de mostrarlo? ¡Mostralo!“, exclamó desafiante a cámara en una nota con Los Profesionales de Siempre.

Qué piensa Oriana Sabatini sobre la infidelidad

“Siento que a veces piensan que tenemos más miedo del que tenemos. Sí, es una mierda que te pase algo así. Nadie quiere, pero bueno. Como sabemos, pasan muchas cosas en la vida y en las relaciones. A la que no me cag... nunca. Yo confío que no...”, razonó.

Paulo Dybala. Foto: REUTERS/Guglielmo Mangiapane Por: REUTERS

En ese punto desplegó su teoría: “Ser infiel tiene que ver con la adrenalina de lo prohibido, de lo que no podés”.

“No afecta a la pareja para nada. Porque yo sé que si llega a suceder me voy a enterar”, continuó sobre los rumores permanentes.

Paulo Dybala y Oriana Sabatini serán padres por primera vez: las reacciones de los campeones del mundo | Créditos: Instagram @orianasabatini

“Si una NN hace un comentario por redes sociales... Pero amiga, si vas a contar el chisme, contalo entero. Me jode la gente que está siendo haciendo mala leche. Si vas a hacer mala leche, selo con ganas. Que lo demuestre, como dice Morena Rial", concluyó Oriana Sabatini.