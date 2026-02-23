Oriana Sabatini y Paulo Dybala viven días de pura expectativa y emoción. En la antesala del nacimiento de su primera hija, la pareja sorprendió a sus seguidores con una producción de fotos que combina glamour, intimidad y un toque cinematográfico.

Las imágenes, tomadas bajo la lluvia y con una estética de película, muestran a Oriana y Paulo en un clima de calma y conexión total. El estilismo elegido para la sesión refuerza esa atmósfera: Oriana apostó por un traje de sastrería relajada en tonos neutros, con el pantalón bajo y un top negro minimalista que deja ver su panza. El saco oversize le suma elegancia y estructura, mientras que la paleta de grises y negros aporta sofisticación y modernidad.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala (Foto: Instagram @orianasabatini y @paulodybala)

En cada foto, la artista transmite una mezcla de sensualidad y comodidad, dos conceptos que hoy marcan tendencia en la moda premamá. Las poses naturales, con manos en los bolsillos y miradas serenas, dejan en claro que el verdadero protagonismo es el momento vital que atraviesan.

LA ESPECTACULAR SESIÓN DE FOTOS DE ORIANA SABATINI Y PAULO DYBALA ANTES DE CONVERTIRSE EN PADRES

Paulo Dybala no se quedó atrás y acompañó la propuesta visual con un outfit clásico de aires retro. Eligió una campera de cuero marrón como prenda central, combinada con pantalones oscuros de corte recto. La textura del cuero, resaltada por la lluvia, le da carácter y un aire de película a la producción.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala (Foto: Instagram @orianasabatini y @paulodybala)

Ambos apostaron por estilismos sobrios y atemporales, dejando que la emoción y la conexión entre ellos sean el centro de la escena.

Más allá de la moda, la sesión tiene un valor especial por el contexto personal que atraviesan. Oriana Sabatini tiene fecha de parto para el 11 de marzo, una jornada doblemente emotiva porque coincide con el cumpleaños de su mamá, Catherine Fulop. Por eso, la cuenta regresiva se vive con una carga emocional única.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala (Foto: Instagram @orianasabatini y @paulodybala)

