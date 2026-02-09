A semanas de convertirse en mamá por primera vez junto a Paulo Dybala, Oriana Sabatini sorprendió en redes sociales con una producción de fotos que rompió con todos los mandatos estéticos asociados al embarazo.

Fiel a su identidad y a su amor declarado por el total black, Oriana apostó por una estética black bride y redefinió el estilo gótico en plena dulce espera.

Lejos de los tonos claros, los vestidos etéreos y las propuestas románticas que suelen dominar los looks de las futuras mamás, Oriana Sabatini eligió mantenerse coherente con el universo visual que la representa desde hace años.

En las imágenes, se la ve luciendo su embarazo de ocho meses con una estética oscura, sensual y cargada de simbolismo, que rápidamente se volvió viral y despertó todo tipo de reacciones positivas.

Oriana Sabatini posó con un estilo black bride a días de ser mamá | Créditos: Instagram @orianasabatini

ORIANA SABATINI CON LOOK GÓTICO

El estilo gótico, surgido en la década del 70, atraviesa generaciones y sigue vigente como una de las corrientes más fuertes dentro de la moda alternativa. El uso predominante del negro, el encaje, las transparencias y una sensualidad dramática forman parte de una estética que nunca pasa de moda.

En su cuenta de Instagram, compartió una sesión de fotos inspirada en el concepto black bride. Para la ocasión, dejó al descubierto su panza y posó con un conjunto lencero total black, compuesto por un corpiño recto y una bombacha minimalista.

Oriana Sabatini posó con un estilo black bride a días de ser mamá | Créditos: Instagram @orianasabatini

La apuesta se completó con un velo negro que caía sobre su cuerpo y se extendía en una larga cola, aportando dramatismo y un aire ceremonial a la escena.

El estilismo se coronó con guantes largos negros, que reforzaron la estética gótica y elevaron el look a una producción editorial de alto impacto. El resultado fue una serie de imágenes poderosas, que celebran el embarazo desde un lugar disruptivo y poco explorado en la moda mainstream.