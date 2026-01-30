Oriana Sabatini atraviesa las últimas semanas de su embarazo y decidió hablar sin filtros sobre cómo está viviendo este momento tan esperado junto a Paulo Dybala.

Lejos de idealizar la experiencia, la actriz y cantante se mostró honesta al reconocer que, aunque no tuvo complicaciones médicas, el proceso fue mucho más duro de lo que imaginaba.

En una charla distendida con el stream Resumido en vivo, Oriana Sabatini sorprendió con una frase contundente: “Mentiría si te dijera que estoy bien”.

Desde ahí, abrió la puerta a un relato íntimo sobre un embarazo atravesado por síntomas constantes y un cansancio físico que la obligó a bajar el ritmo de su vida cotidiana.

Según explicó, los malestares no tuvieron que ver con problemas de salud específicos, pero sí con una seguidilla de sensaciones incómodas que se volvieron parte de su rutina. Náuseas, vómitos y un dolor persistente marcaron gran parte de estos meses.

“Es un dolor crónico y nadie me avisó que iba a pasar”, comentó con ironía, dejando en claro que la experiencia distó bastante de la imagen romántica que muchas veces se construye alrededor de la maternidad.

Oriana Sabatini, en medio de su embarazo, confesó: “Mentiría si dijera que estoy bien” Crédito: Instagram

ORIANA SABATINI: CÓMO TRANSITA SU EMBARAZO

Oriana también habló de los cambios que debió hacer en su día a día. Contó que dejó de entrenar y de realizar muchas de las actividades que solían formar parte de su rutina, simplemente porque el cuerpo no se lo permite.

Levantarse casi todos los días sintiéndose mal, con malestar hasta la tarde, hizo que incluso perdiera las ganas de salir o de comer, algo que reconoció como uno de los aspectos más difíciles de sobrellevar.

A pesar de todo, destacó la dimensión increíble de llevar una vida dentro suyo, aunque aclaró que ese milagro no viene sin un costo físico y emocional.

“Pensé que era más lindo”, admitió con sinceridad, reflejando una sensación que muchas mujeres experimentan pero pocas se animan a decir en voz alta.