Oriana Sabatini atraviesa uno de los momentos más especiales de su vida y, en pleno séptimo mes de embarazo, decidió regalarle a sus seguidores una postal íntima que rápidamente se llenó de amor.

Con una selfie frente al espejo, la artista mostró su panza desde el vestidor de su casa y, como era de esperar, la publicación despertó una catarata de mensajes cargados de emoción y ternura.

EL PRESENTE DE ORIANA SABATINI EN ROMA

Instalada en Roma, ciudad donde vive junto a Paulo Dybala, Oriana viene transitando esta etapa con un perfil bajo, lejos del ruido mediático y cuidando cada detalle de la espera. Sin embargo, cada gesto que comparte en redes se convierte en noticia y en un pequeño acontecimiento para sus fans, que siguen con atención cada avance del embarazo.

La imagen, simple y directa, dejó ver la felicidad de la cantante y actriz en esta nueva etapa, mientras se prepara para recibir a su primera hija. Según trascendió, la pareja eligió Italia para el nacimiento de la beba, manteniendo su vida familiar en el mismo lugar donde consolidaron su rutina cotidiana.

ORIANA SABATINI, super embarazada. Crédito: Instagram

LA EMOCIÓN DE CATHY FULOP

Entre los mensajes que más conmovieron estuvo el de Catherine Fulop, quien no pudo ocultar su emoción al ver la selfie de su hija. La actriz reaccionó compartiendo la imagen y sumó una frase que derritió a todos: “Me muero de amor, ahí está mi nieta”, escribió, dejando en evidencia la felicidad que atraviesa a toda la familia en esta cuenta regresiva.

Mientras crece la expectativa, también se conoció que la fecha de parto está prevista para mediados de marzo, aunque por el momento Oriana Sabatini y Paulo Dybala mantienen en secreto un dato que genera intriga: el nombre elegido para la beba. Con cada semana que pasa, el entusiasmo en redes aumenta y los seguidores esperan ansiosos el anuncio que complete este capítulo tan esperado.