El 2025 quedará marcado como uno de los años más intensos en la vida de Oriana Sabatini. Así lo dejó ver la propia influencer y cantante al compartir en su cuenta de Instagram un video de cierre de año cargado de emoción, recuerdos y momentos personales que rápidamente conmovieron a sus seguidores.

“El 2025 fue una peli”, escribió junto al posteo, una frase breve que resume un período atravesado por cambios profundos y escenas que parecen sacadas de una película.

El video funciona como un recorrido íntimo por los últimos doce meses. Allí aparecen fragmentos de su vida cotidiana, viajes, encuentros familiares y escenas junto a su pareja, el futbolista Paulo Dybala.

Sin embargo, el momento que se llevó toda la atención fue la confirmación de su embarazo, una noticia que Oriana decidió incluir sin filtros ni artificios, mostrando la reacción genuina de ambos frente a una nueva etapa que ya comenzó.

El balance de fin de año en video de Oriana Sabatini que tuvo un increíble olvido: "El 2025 fue una peli"

EL VIDEO DE BALANCE DE AÑO DE ORIANA SABATINI

Entre los mensajes destacados apareció el de su hermana, Tiziana Sabatini, quien no dejó pasar un detalle curioso: la ausencia de fotos juntas en el resumen anual. “Evidentemente ni nos vimos en el 2025”, escribió con ironía.

Lejos de esquivar el comentario, Oriana respondió con humor y cercanía: “Lo mejor nunca se sube”, dejando en claro que no todo lo importante necesita ser compartido en redes.

El material audiovisual combina escenas muy distintas entre sí, pero conectadas por un mismo hilo emocional. En una de ellas, Oriana aparece recostada, en un momento de calma nocturna, con una tablet apoyada sobre el pecho y una expresión introspectiva. En otra, se la ve en un vestidor amplio, rodeada de ropa, reflejando su vínculo con la moda y la imagen como formas de expresión personal.

La escena más potente llega con el test de embarazo positivo. Abrazada a Dybala, ambos sonríen con una mezcla de sorpresa y felicidad. Sin poses ni producción, la imagen transmite intimidad y verdad, convirtiendo un instante privado en un recuerdo compartido con millones de personas.