Instalada en la Argentina, Anaís Castro compartió un crudo testimonio sobre la violencia, la persecución y el exilio que atravesó en Venezuela durante los años de Nicolás Maduro.

Su relato, emitido en Perros de la calle, el programa radial que conduce Andy Kusnetzoff, generó un fuerte impacto y sumó el respaldo público de Oriana Sabatini, quien se expresó con contundencia en redes sociales.

Hija de la actriz venezolana Catherine Fulop, Oriana utilizó su cuenta de X para apoyar a Anaís y defender el derecho de los venezolanos a manifestar alivio tras la detención de uno de los responsables del régimen. “Tomate el tiempo de escuchar el testimonio de uno de los ocho millones de venezolanos que lograron escapar enteros de su propio país”, escribió.

Y agregó: “Hacelo si todavía creés que un venezolano tiene que justificar su alegría y alivio después de que hayan capturado a uno de los autores que perpetuaron todo este dolor”.

Luego, a través de Instagram, volvió a expresarse en la misma línea y compartió el video de la entrevista: “Tomate el tiempo y escuchá este testimonio de Anaís Castro si todavía creés que un venezolano tiene que andar justificando su alegría y alivio después de que capturaran a uno de los autores de tanto dolor”.

En su estremecedor relato radial, Anaís Castro recordó que comenzó a manifestarse contra el gobierno siendo apenas una adolescente y describió episodios de represión, persecución política, censura, torturas y corrupción que marcaron su vida y la de su familia. Contó cómo fue reprimida en protestas estudiantiles, cómo la atención médica dependía de la filiación política y cómo vivió situaciones extremas, como ser desnudada y extorsionada por la Guardia Nacional en un aeropuerto.

También relató el secuestro de su madre, la muerte de compañeros y amigos, el exilio forzado de familiares y la imposibilidad de regresar a su país por miedo a represalias. “A nosotros nos contaminaron el alma y el corazón. Permítanme celebrar. Permítanme ser feliz”, expresó al justificar la alegría y el alivio que sintió ante la caída de uno de los símbolos del régimen.

La postura de Oriana Sabatini fue clara y contundente: escuchar, respetar y no juzgar el dolor ni las reacciones de quienes vivieron el horror del exilio venezolano en primera persona.

El crudo relato de la venezolana Anaís Castro tras la detención de Maduro (Perros de la calle)

