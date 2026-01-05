La repercusión internacional por la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro tras un operativo de Estados Unidos no tardó en llegar a las redes sociales de diversas figuras del espectáculo latinoamericano.

Entre comentarios de alivio, críticas y reflexiones políticas, varias celebridades usaron sus plataformas para expresar su punto de vista sobre la noticia que reconfigura la situación en Venezuela.

Una de las primeras en manifestarse fue Catherine Fulop, actriz de origen venezolano, quien recurrió a su cuenta para dejar un mensaje cargado de emoción: “¡¡Dios nos proteja!! Llegó el día y se hará Justicia por tanto sufrimiento de un pueblo oprimido. Espero pronto vernos en Venezuela”.

Su hija, Oriana Sabatini, replicó la publicación con emojis de la bandera venezolana y corazones, mientras que Ova Sabatini, esposo de Catherine y padre de la artista, escribió también en su cuenta: “Tanto daño, tanto sufrimiento causado. Familias enteras separadas. Padres, hijos, abuelos, hermanos. Pronto nos veremos Venezuela”.

El cantautor Ricardo Montaner fue otro de los primeros en pronunciarse sobre el suceso desde su cuenta en X (antes Twitter), donde celebró: “¡Qué hermosa mañana, ehhh..! #VenezuelaLibre”.

En Instagram, Montaner profundizó su postura con un mensaje más reflexivo y espiritual: “Señor, cuida y bendice al pueblo venezolano. Llévate a los malos y permite que la paz reine y que tu amor y misericordia guíe el futuro de todos los que te aman. Amén”.

QUÉ DIJERON LOS FAMOSOS SOBRE LA CAPTURA DE MADURO

Sus hijos, Mau y Ricky, nacidos en Caracas, también compartieron su reacción en Instagram. “No hemos pegado un ojo. Con ron desde las 3. El momento que hemos estado esperando llegó. ¿Esto es real? Venezuelaaaa”, escribieron, acompañando las palabras con emojis de la bandera venezolana, en una reacción que combina incredulidad y entusiasmo.

En la Argentina, la mediática Yanina Latorre usó la red social X para expresar su postura con un mensaje breve y directo: “Hermosa mañana”. Además, viralizó un tuit de Manuel Adorni que decía: “Cuando cae un dictador, el mundo se transforma en un lugar más libre. Fin”, reflejando su visión celebratoria de la noticia.

Desde una mirada distinta, el músico venezolano Carlos Baute se refirió al contexto histórico detrás de los hechos: “Todos los cambios profundos duelen. Sabemos que vienen días difíciles, pero después de la tormenta siempre llega la calma. A todos los que están adentro —familia, amigos, nuestra gente— estamos rezando por ustedes y acompañándolos a la distancia en todo lo que sea posible”.

La conductora Marcela Feudale aportó un enfoque crítico desde su cuenta de X, señalando la contradicción que, según ella, implica celebrar un bombardeo en territorio soberano: “Los que celebran un bombardeo en territorio soberano, son los mismos que colocaban la bandera de Ucrania en su momento. No entienden de soberanías, sino de ideologías”.