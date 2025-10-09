El America Business Forum 2025, el mayor encuentro de líderes del mundo, se celebrará los días 5 y 6 de noviembre en el Kaseya Center de Miami —sede de los Miami Heat— y contará con la participación estelar de Lionel Messi, junto a figuras internacionales como Donald J. Trump y Gianni Infantino.

Bajo el lema “The World Meets in America”, esta nueva edición reunirá a más de 40.000 líderes globales de distintas industrias y millones de espectadores alrededor del mundo, en una experiencia única que une negocios, cultura, innovación y deporte en un solo escenario.

🌍 Un evento con figuras que marcan el rumbo global

Además de Messi, el America Business Forum 2025 contará con la participación de líderes influyentes y personalidades reconocidas internacionalmente:

Donald J. Trump , Presidente de Estados Unidos

Lionel Messi , ícono global del fútbol

Gianni Infantino , Presidente de la FIFA

Rafael Nadal , leyenda del tenis

Will Smith , actor y productor internacional

Jamie Dimon , CEO de JPMorgan Chase

Ken Griffin , CEO de Citadel

Eric Schmidt , ex CEO de Google

Adam Neumann , fundador de WeWork

Stefano Domenicali, CEO de la Fórmula 1

Ignacio González, fundador y CEO del foro, destacó: “El mundo admira a Messi no solo por su talento deportivo, sino por los valores que representa: esfuerzo, humildad y perseverancia. Tenerlo en el escenario del America Business Forum es un símbolo de inspiración global.”

Miami se convierte en capital del liderazgo mundial

Durante dos días, Miami será el epicentro de las conversaciones sobre el futuro del deporte, la innovación, la economía global y la transformación empresarial. Además de las conferencias principales, los asistentes podrán participar en eventos exclusivos como:

Power 100 : el encuentro privado de los 100 líderes más influyentes del mundo.

VIP Night Forum: la fiesta oficial de clausura, con más de 1.000 invitados y un show internacional sorpresa.

Registro y entradas

Los interesados en asistir al evento o recibir actualizaciones pueden registrarse a través de la página de America Business

Sobre el America Business Forum

Desde su fundación en 2016, America Business Forum se ha consolidado como la cumbre de liderazgo más influyente de América, reuniendo a más de 30.000 líderes —incluyendo presidentes, CEOs de empresas Fortune 500, emprendedores y referentes culturales— con una audiencia global en más de 21 países y un impacto mediático de más de 12 millones de dólares anuales en Latinoamérica.