Dalma Maradona hizo un fuerte descargo en medio de las escandalosas votaciones en Venezuela que, a pesar de que estuvieron teñidas de versiones de fraude, consolidaron nuevamente en el poder a Nicolás Maduro.

En este contexto, a pesar de que Dalma no dio su postura al respecto, comenzó a recibir hirientes comentarios en sus redes sociales por la postura que su papá, Diego Maradona, tenía sobre Venezuela.

Diego apoyaba a Hugo Chaves y a Nicolás Maduro.

Es importante destacar que el astro futbolístico tenía una cercana relación tanto con Hugo Chaves como con Nicolás Mauro. Por eso, muchas personas creen que Dalma, por su papá, también los apoyaría.

EL FIRME DESCARGO DE DALMA MARADONA POR LA POSTURA QUE TENÍA SU PAPÁ SOBRE VENEZUELA

En Bondi Live, Dalma Maradona le pidió a Ángel de Brito contestarle a una persona que la estaba insultando, ya que piensa que, al igual que Diego Maradona, ella apoyaría a Nicolás Maduro en Venezuela.

“Uno puede ser el pensamiento de mi papá y otro puede ser el mío, que ni lo saben y ya me bardean al pedo. ¿Sabés mi opinión? ¿Sabes lo que pienso respecto a Venezuela? ¿Sabes lo que pienso de Maduro? Mi papá es mi papá y yo soy yo, eso estaría bueno que lo tuvieran claro”.

Dalma no quiere opinar sobre Venezuela.

“Estoy callada porque no tengo nada que decirle al invitado. Prefiero escucharlo y no dar mi opinión de lo que pienso sobre Venezuela. Me tienen podrida, déjense de joder. Tengo mi pensamiento, si quiero lo digo y si no quiero no lo digo. Lo que piensa mi papá en mil cosas estoy de acuerdo y en mil cosas no, y lo he dicho varias veces”, cerró, visiblemente harta.