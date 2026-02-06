Osvaldo “Ova” Sabatini sorprendió en redes sociales con una publicación que no pasó desapercibida. El marido de Cathy Fulop de 60 años compartió en su cuenta de Instagram una foto sin remera desde el gimnasio, mostrando un físico envidiable y una definición muscular que dejó boquiabiertos a sus seguidores.

La imagen, que ya acumula más de 6.000 “me gusta” y cientos de comentarios, lo muestra tomándose una selfie frente al espejo con su celular, luciendo un torso completamente trabajado, brazos tonificados y una musculatura que desafía cualquier estereotipo sobre la edad.

Pero lo que más llamó la atención no fue solo su estado físico, sino el mensaje que acompañó la imagen. “Preparándome para ser un abuelo activo”, escribió Ova junto a un emoji de brazo flexionado, dejando en claro que se está entrenando intensamente para recibir a su primer nieto, fruto del matrimonio entre su hija Oriana Sabatini y el futbolista Paulo Dybala.

Ova Sabatini se prepara para ser "un abuelo activo". Crédito: Instagram

UN FÍSICO QUE DESAFÍA EL PASO DEL TIEMPO

A sus 60 años, Sabatini demuestra que la disciplina y el entrenamiento constante pueden lograr resultados sorprendentes. En la imagen se lo ve con una definición muscular propia de alguien mucho más joven, con pectorales marcados, abdominales visibles y brazos tonificados.

La publicación generó una lluvia de elogios y comentarios de admiración. “Sos un ejemplo”, “Increíble a tu edad”, “Qué máquina”, fueron algunos de los mensajes que recibió de sus seguidores, quienes no dudaron en destacar su compromiso con el fitness y su aspecto saludable.