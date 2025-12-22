Durante años circularon con fuerza rumores sobre una pelea entre Gabriela Sabatini y su hermano Ova ocasionado por un conflicto económico. Sin embargo, este lunes se filtró documento oficial que muestra cómo se repartieron realmente la herencia los hermanos tras la muerte de su mamá, Beatriz Garófalo.

En A la tarde, Luis Bremer presentó en exclusiva el escrito judicial. “Lo que recibimos es la prueba de que acá no hay problemas económicos. Tenemos el testamento y el acuerdo de la asociación Ab Intestato, entre Gabriela Sabatini y Osvaldo Sabatini”, señaló el periodista.

Gabriela Sabatini y Ova (Fotos: web)

Según el documento, los hermanos firmaron un “acuerdo de partición privada parcial de los bienes hereditarios”, citando varios artículos del Código Civil y Comercial de la Nación.

SE FILTRÓ EL DOCUMENTO QUE MUESTRA CÓMO OVA Y GABRIELA SABATINI SE REPARTIERON LA HERENCIA DE SU MADRE, BEATRIZ GARÓFALO

El acuerdo detalló que el departamento ubicado en Rodríguez Peña 1675, unidad funcional 69, con baulera y cochera en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quedó para Gabriela Beatriz Sabatini.

Por su parte, Ova Sabatini recibió un vehículo Kia Picanto y un automóvil Audi, ambos a su nombre según el documento.

Bremer aclaró que este fue un acuerdo privado entre los hermanos tras la muerte de su madre y que, según sus fuentes, “es después de esto y no tiene que ver con el dinero”, dejando en claro que la interna familiar no pasó por una cuestión económica.

Gabriela y Ova Sabatini y Catherine Fulop (Foto: Instagram)

En medio de la polémica, Ova Sabatini habló públicamente sobre la distancia con su hermana. La interna familiar quedó expuesta hace un año, cuando Gabriela Sabatini no asistió al casamiento de su sobrina Oriana. El 8 de junio, Ova cumplió 60 años y compartió un mensaje reflexivo en sus redes: “Me encuentran fuerte, feliz, rodeado de seres queridos y amados. No todos los que quisiera, pero hay que aceptar”.

