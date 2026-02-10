Durante su show en el Teatro Astros, Dalia Gutmann sorprendió al público al descubrir entre las butacas a Catherine Fulop, generando un inesperado ida y vuelta cargado de espontaneidad, risas y revelaciones.

Cathy había asistido al espectáculo de manera encubierta, como una espectadora más, hasta que la comediante la reconoció en plena rutina.

Lejos de incomodarse, la actriz se sumó al juego con naturalidad y el intercambio se integró de forma orgánica al clima del show, dando lugar a una charla cercana sobre experiencias cotidianas que atraviesan muchas mujeres.

Catherine Fulop sorprendió con una confesión íntima: “En el casamiento de mi hija…"

Entre risas y sin filtros, Fulop sorprendió con una confesión íntima vinculada a una noche muy especial de su vida familiar.

“Me pasa, me pasa bailando. En la fiesta de mi hija, en el casamiento, estuve todo el rato en el pogo. Terminé meada”, lanzó, provocando carcajadas y aplausos del público.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala se casaron el 20 de julio de 2024 en una exclusiva ceremonia celebrada en Dok Haras, Exaltación de la Cruz, Buenos Aires. En ese mega evento, la mamá de la novia se hizo pis, pero eso no le impidió el disfrute.

La participación de Catherine Fulop se dio en el marco de la plataforma “No te contengas”, una iniciativa que invita a recuperar la libertad en situaciones cotidianas y dejar atrás los prejuicios que suelen limitar el disfrute. Un mensaje claro: vivir cada momento con confianza, naturalidad y sin restricciones.