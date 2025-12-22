El verano ya se vive en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores con propuestas imperdibles para grandes y chicos. Desde teatro y stand up, hasta experiencias tecnológicas inmersivas, parques acuáticos y centros de diversión, estas son algunas de las mejores opciones para disfrutar las vacaciones.

Experiencia Dalia Gutmann

Dalia Gutmann

“Experiencia Dalia Gutmann” es un show de stand up en el que, fiel a su estilo verborrágico, honesto y desopilante, la comediante repasa las vivencias de una ex adolescente de los 90 convertida en una mujer perimenopáusica, madre de dos, en pareja desde hace mil años y atravesada por contradicciones, dudas, histerias e impuntualidades que intenta transformar en comedia.

Durante la temporada de verano 2026, el espectáculo recorrerá Mar del Plata, la Ciudad de Buenos Aires, Punta del Este, Piriápolis, Colonia, Pinamar y San Bernardo.

Próximas fechas – Verano 2026

ENERO

6 de enero – 21 h y 23 h – Mar del Plata – Teatro Roxy / Radio City

8 de enero – 20:30 h – CABA – Teatro Astros

16 de enero – 21 h – Punta del Este – Teatro Cantegril

17 de enero – 21 h – Piriápolis – Argentino Hotel

18 de enero – 21 h – Colonia – Centro Cultural Bastión del Carmen

22 de enero – 20:30 h – CABA – Teatro Astros

27 de enero – 21 h y 23 h – Mar del Plata – Teatro Roxy / Radio City

28 de enero – 21 h – San Bernardo – Teatro Luz y Fuerza

29 de enero – 21 h – Pinamar – Teatro de la Torre

FEBRERO

5 de febrero – 20:30 h – CABA – Teatro Astros

19 de febrero – 20:30 h – CABA – Teatro Astros

Cuando Frank conoció a Carlitos vuelve al Multitabaris

Cuando Frank conoció a Carlitos

A partir del 7 de enero de 2026, regresa a la cartelera porteña “Cuando Frank conoció a Carlitos”.

Escrita por Raúl López Rossi y Gustavo Manuel González, protagonizada por Oscar Lajad, Lucas Gerson y Antonella Misenti, con producción de Héctor Cavallero y dirección de Natalia del Castillo, la obra despliega lo mejor del repertorio gardeliano, interpretado por la Orquesta Aeropuertos Argentina, con arreglos de Nico Posse.

Teatro Multitabaris, Av. Corrientes 831, CABA.

Funciones: miércoles a viernes 20:30 h | sábados 19:30 y 21:30 h | domingos 19:30 h

Entradas en Plateanet o boletería del teatro.

Suavecita vuelve al Teatro Metropolitan

Desde el jueves 8 de enero, vuelve “Suavecita”, escrita y dirigida por Martín Bontempo, con Camila Peralta como única protagonista.

Una propuesta íntima y potente que regresa en temporada de verano con funciones durante enero y febrero.

Del 8 de enero al 26 de febrero de 2026, los Jueves 22:15 h en el Teatro Metropolitan.

Mundo GEA: simuladores inmersivos y tecnología

Mundo Gea es el primer parque tecnológico de diversiones de Argentina. Combina realidad virtual, simuladores únicos en el país y atracciones interactivas.

Ubicado dentro del Ecoparque de la Ciudad de Buenos Aires, cuenta con tres áreas:

Gea Aérea

Gea Terrestre

Gea Marina

Los visitantes pueden sobrevolar la Argentina, recorrer paisajes infinitos y explorar océanos junto a ballenas y delfines mediante tecnología de última generación.

Días y horarios

Diciembre y enero. De martes a domingo, de 11 a 17 h

Entradas en La Ticketera. Av. Gral. Las Heras 4159, CABA

Aquafan

En Tigre, a pocos minutos de CABA, Aquafan vuelve con toboganes extremos, pileta de olas, sectores infantiles, piletas climatizadas y múltiples servicios para pasar el día completo.

Diciembre: viernes, sábados, domingos y feriados desde las 10 h

Enero: todos los días desde las 10 h

Pasaportes en La Ticketera

Parque de la Costa

Por: GUIDO MARTINI

El Parque de la Costa vive el verano con atracciones para toda la familia y la visita especial de Papá Noel desde el 5 de diciembre.

Durante diciembre, los chicos pueden dejar su cartita hasta el 23, y sigue vigente la promo 2x1 en pasaportes full.

Horarios diciembre: de 11 a 19 h

Enero: martes a domingos desde las 11 h