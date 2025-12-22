El verano ya se vive en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores con propuestas imperdibles para grandes y chicos. Desde teatro y stand up, hasta experiencias tecnológicas inmersivas, parques acuáticos y centros de diversión, estas son algunas de las mejores opciones para disfrutar las vacaciones.
Experiencia Dalia Gutmann
“Experiencia Dalia Gutmann” es un show de stand up en el que, fiel a su estilo verborrágico, honesto y desopilante, la comediante repasa las vivencias de una ex adolescente de los 90 convertida en una mujer perimenopáusica, madre de dos, en pareja desde hace mil años y atravesada por contradicciones, dudas, histerias e impuntualidades que intenta transformar en comedia.
Durante la temporada de verano 2026, el espectáculo recorrerá Mar del Plata, la Ciudad de Buenos Aires, Punta del Este, Piriápolis, Colonia, Pinamar y San Bernardo.
Próximas fechas – Verano 2026
ENERO
- 6 de enero – 21 h y 23 h – Mar del Plata – Teatro Roxy / Radio City
- 8 de enero – 20:30 h – CABA – Teatro Astros
- 16 de enero – 21 h – Punta del Este – Teatro Cantegril
- 17 de enero – 21 h – Piriápolis – Argentino Hotel
- 18 de enero – 21 h – Colonia – Centro Cultural Bastión del Carmen
- 22 de enero – 20:30 h – CABA – Teatro Astros
- 27 de enero – 21 h y 23 h – Mar del Plata – Teatro Roxy / Radio City
- 28 de enero – 21 h – San Bernardo – Teatro Luz y Fuerza
- 29 de enero – 21 h – Pinamar – Teatro de la Torre
FEBRERO
- 5 de febrero – 20:30 h – CABA – Teatro Astros
- 19 de febrero – 20:30 h – CABA – Teatro Astros
Cuando Frank conoció a Carlitos vuelve al Multitabaris
A partir del 7 de enero de 2026, regresa a la cartelera porteña “Cuando Frank conoció a Carlitos”.
Escrita por Raúl López Rossi y Gustavo Manuel González, protagonizada por Oscar Lajad, Lucas Gerson y Antonella Misenti, con producción de Héctor Cavallero y dirección de Natalia del Castillo, la obra despliega lo mejor del repertorio gardeliano, interpretado por la Orquesta Aeropuertos Argentina, con arreglos de Nico Posse.
Teatro Multitabaris, Av. Corrientes 831, CABA.
Funciones: miércoles a viernes 20:30 h | sábados 19:30 y 21:30 h | domingos 19:30 h
Entradas en Plateanet o boletería del teatro.
Suavecita vuelve al Teatro Metropolitan
Desde el jueves 8 de enero, vuelve “Suavecita”, escrita y dirigida por Martín Bontempo, con Camila Peralta como única protagonista.
Una propuesta íntima y potente que regresa en temporada de verano con funciones durante enero y febrero.
Del 8 de enero al 26 de febrero de 2026, los Jueves 22:15 h en el Teatro Metropolitan.
Mundo GEA: simuladores inmersivos y tecnología
Mundo Gea es el primer parque tecnológico de diversiones de Argentina. Combina realidad virtual, simuladores únicos en el país y atracciones interactivas.
Ubicado dentro del Ecoparque de la Ciudad de Buenos Aires, cuenta con tres áreas:
- Gea Aérea
- Gea Terrestre
- Gea Marina
Los visitantes pueden sobrevolar la Argentina, recorrer paisajes infinitos y explorar océanos junto a ballenas y delfines mediante tecnología de última generación.
Días y horarios
Diciembre y enero. De martes a domingo, de 11 a 17 h
Entradas en La Ticketera. Av. Gral. Las Heras 4159, CABA
Aquafan
En Tigre, a pocos minutos de CABA, Aquafan vuelve con toboganes extremos, pileta de olas, sectores infantiles, piletas climatizadas y múltiples servicios para pasar el día completo.
Diciembre: viernes, sábados, domingos y feriados desde las 10 h
Enero: todos los días desde las 10 h
Pasaportes en La Ticketera
Parque de la Costa
El Parque de la Costa vive el verano con atracciones para toda la familia y la visita especial de Papá Noel desde el 5 de diciembre.
Durante diciembre, los chicos pueden dejar su cartita hasta el 23, y sigue vigente la promo 2x1 en pasaportes full.
Horarios diciembre: de 11 a 19 h
Enero: martes a domingos desde las 11 h