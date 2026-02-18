La emoción es total en el clan Sabatini. Oriana Sabatini y Paulo Dybala están a punto de convertirse en padres por primera vez y la familia ya se instaló en Roma para acompañarlos en este momento tan especial.

Quienes no quisieron perderse la recta final del embarazo fueron Catherine Fulop y Ova Sabatini, quienes viajaron a Italia para estar cerca de su hija en las últimas semanas antes del parto.

Fue Cathy quien compartió la feliz noticia en sus redes sociales con una foto: “Ya con nuestra bebita”, escribió en la postal que compartió en Instagram Stories, dejando en claro que la ansiedad está a flor de piel.

No es para menos: se trata del primer nieto de la familia, y la expectativa es enorme. La actriz habló en varias oportunidades sobre su inminente debut como abuela y confesó que tanto ella como su marido están revolucionados desde que se enteraron del embarazo.

Oriana ya había revelado que su hija tiene fecha para el 11 de marzo. El detalle que volvió todo aún más especial es que ese día también cumple años Fulop, coincidencia que tiene a la futura abuela completamente movilizada.

¡Cuenta regresiva!

Catherine Fulop: “Ya con nuestra bebita”.

ORIANA SABATINI REVELÓ EL SEXO DEL BEBÉ QUE ESPERA CON DYBALA: LA SIGNIFICATIVA FECHA EN LA QUE DARÍA A LUZ

Oriana Sabatini atraviesa uno de los momentos más felices de su vida junto a Paulo Dybala. Y en una extensa nota que dio a LAM, la cantante sorprendió al dar detalles de esta nueva etapa de su vida.

“¿Prefieren que sea nene o nena? ¿Tienen alguna preferencia?”, fue la consulta que le hizo Adabel Guerrero en vivo. Fue entonces que, con una sonrisa, Oriana respondió sin vueltas:“Es una nena igual”, reveló, despejando las dudas que habían surgido a raíz de algunos posteos en redes.

Sobre la elección de los nombres, Oriana contó que ya tiene varios anotados: “Tengo algunos que me gustan desde hace mucho, pero bueno... esto es un trabajo en equipo y yo soy cabeza dura. Lo obligo”, bromeó, en referencia a Dybala.

Finalmente, la artista sorprendió al revelar la posible fecha de parto: “Literalmente tengo fecha para el día del cumpleaños de mi madre, el 11 de marzo”, confesó con emoción, la hija de Catherine Fulop y Ova Sabatini.