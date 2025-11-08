A un día de haber celebrado el baby shower de su primera hija con Paulo Dybala, Oriana Sabatini fue fotografiada en el aeropuerto internacional de Ezeiza, donde se la vio radiante y relajada antes de tomar un vuelo rumbo a Nueva York.

La cantante y modelo estuvo acompañada por su hermana, Tiziana Sabatini, y lució un look total black con el que dejó ver su pancita de embarazo.

La pareja espera a su primera hija, cuyo nacimiento está previsto para marzo de 2026, y atraviesa uno de los momentos más felices de su vida familiar.

Oriana Sabatini lució su embarazo en Ezeiza antes de viajar a Nueva York (Foto: Movilpress)

