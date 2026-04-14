Este martes, Rodrigo Lussich comenzó Intrusos enfurecido por el resultado de la Gala de Eliminación de Gran Hermano, que dejó afuera de la casa a Lola en favor de Brian Sarmiento, muy cuestionado por sus acciones en el reality, y en ese sentido cruzó fuerte a Dani Ambrosino.

“Todos apuntan a que Santiago del Moro hace con el programa lo que quiere y que así sale”, aseguró el conductor, que agregó que “las redes están estalladas”. “Es tendencia Gran Hermano por esta salida de Lola, que no le importó a nadie porque era una planta para muchos”, señaló Rodrigo.

Dani Ambrosino y Rodrigo Lussich (Foto: capturas América TV)

El conductor recalcó que, en el mismo medio, los televidentes opinaban que el exfutbolista tenía que haber dejado el reality; y así fue que les pidió su opinión a los panelistas presentes, sin saber que Ambrosino iba a salir en defensa de Del Moro.

Leé más:

Rodrigo Lussich reveló el fracaso de su romance con Robertito Funes Ugarte: qué pasó en sus dos encuentros

RODRIGO LUSSICH, SIN FILTRO: ACUSÓ A DANI AMBROSINO DE “TENERLE MIEDO” A DEL MORO

“Tampoco podemos olvidarnos de que es un show de televisión, que obviamente sí vamos a suponer que tocan los números, que lo hacen obviamente pensando en la funcionabilidad que puede tener ese participante para el programa”, dijo Ambrosino tímidamente, y generó la furia de Lussich.

“¡Ay, qué miedo que le tenés a Del Moro, Ambrosino!”, estalló, ante la sorpresa del panelista, que negó los cargos bajo el lema “No hay miedo, es análisis”. “¿Sabés qué pasa? Estás muy influenciado por el mudo que trabajó con él tantos años. Estás muy muy influenciado. ¡Pero cómo se ca#$%# con Del Moro, chicos! A Tinelli lo hacían mi$#% con la votación. Cada vez que salía alguien del Bailando, nunca le creyeron”, protestó Rodrigo.

Dani Ambrosino y Rodrigo Lussich (Foto: capturas América TV)

“Temor reverencial. Dejen de joder. A Tinelli le caían por una votación, nunca creían ninguna votación. Siempre decían que tocaban los números”, reiteró Rodrigo, mientras Ambrosino le pedía “No personalicemos”. “¿Cómo no personalicemos? Personalicemos”, dijo el conductor, subiendo la apuesta.

“No, porque si vos estás hablando de un programa de televisión, obviamente no vas a dejar a Lola, que no servía para nada y te vas a quedar con Brian”, justificó el panelista. “Entonces que los elija Del Moro a los que se quedan en base al show y no hagan poner guita a la gente para que vote”, protestó Lussich, en defensa de los televidentes.

Leé más:

Rodrigo Lussich cruzó a Santiago del Moro y fue lapidario: “Cómo se arruinó Gran Hermano”

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.