Rodrigo Lussich lanzó una crítica feroz contra Gran Hermano, el reality que supo ser un boom en la televisión argentina y que, según su mirada, “terminó convertido en un circo con WiFi”. El conductor de Intrusos repasó la historia del programa y apuntó directo contra Santiago del Moro, a quien responsabilizó por la caída del formato.

“En 25 años lo destrozaron tres conductores, doce ganadores y un país que no se cansa de mirar gente encerrada”, disparó Lussich, que no tuvo piedad ni con los históricos ni con los actuales. “De Solita diciendo ‘adelante, mis valientes’ a Andrea del Boca denunciando un inodoro lleno de caca en vivo”, ironizó, recordando los momentos más insólitos del ciclo.

rodrilussich (Foto: Instagram @rodrilussich)

Lussich rememoró los tiempos en los que Soledad Silveyra conducía el programa y marcó la diferencia con la actualidad: “Solita conducía como directora de jardín de infantes. ‘Adelante, mis valientes’, gritaba como si entraran a una guerra. Adentro había gente normal. Sin Instagram, sin fama, sin canjes”.

Foto: Instagram @rodrilussich Por: Hernan Jorge Khatchadourian

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Para el periodista, el formato perdió la frescura que lo hizo único en sus primeras ediciones. “Antes la gente miraba porque era NUEVO. Hoy es el mismo programa con el filtro de TikTok”, sentenció, y aseguró que el reality dejó de ser novedoso y ya no va más.

Lussich también repasó el destino de los ganadores del reality y fue lapidario: “Corazza (GH1): Ganó 121 mil USD. Hoy acusado de abuso. Roberto Parra (GH2): Ganó 200 mil y al otro día, corralito. El país le hizo la primera broma. Viviana Colmenero (GH3): Primera mujer en ganar. Hoy vende ropa. Marianela Mirra (GH4): La más estratega. Publicó chats con Rial, desapareció, y ahora está en pareja con un ex gobernador preso en la casa de él, no de GH. Cristian U (GH6): El mejor jugador de la historia. Hoy es DJ”.

Foto: Instagram @rodrilussich Por: Hernan Jorge Khatchadourian

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La crítica más dura fue para Santiago del Moro, actual conductor del ciclo. Lussich lo responsabilizó por el bajón de rating y la pérdida de rumbo del programa: “Llegó con experiencia en MasterChef y cara de galán. Le dieron GH y todavía busca el confesionario. Dice al aire cosas que van contra los intereses del programa. Opina cuando tendría que dejar que el público opine”.

“Lo único que le importa son sus looks de adolescente. Campera de cuero, zapatillas limitadas y peinados que dejaron de funcionar hace 15 años. Tiene 48 y se viste como si tuviera 22. El drama no es la casa. Es el vestidor”, agregó. Para Lussich, la esencia de Gran Hermano se perdió y el ciclo atraviesa una decadencia que, según su mirada, parece no tener retorno.

Foto: Instagram @rodrilussich Por: Hernan Jorge Khatchadourian

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