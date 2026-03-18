Cuando Luli Fernández se despidió de Socios del Espectáculo el 31 de marzo de 2023 todos la saludaron con afecto, pero a tres años de ese punto de inflexión Rodrigo Lussich reveló las verdaderas razones de la salida del programa.

“Que no te pase lo que ya te dije que le pasó a Luli, que las vendió a todas las amigas y después tuvo que dejar el programa”, aconsejó el conductor de Intrusos a Natalí Weber.

El comentario vino a cuento del prudente silencio que Natalí mantuvo respecto del incipiente romance de Sabrina Rojas con José Pepe Chatruc, cuando lejos de negarlo atinó a aclarar que no era “noviazgo”.

Luli Fernández el día de su despedida de Socios del Espectáculo.

De hecho, Adrián Pallares valoró los códigos de Weber al compararla con el hermetismo de Angie Balbiani con relación a Pampita.

La encrucijada de Luli Fernández

Luli Fernández en Socios del Espectáculo. (Foto Instagram Luli Fernández)

Ahí, Lussich se explayó: “Luli Fernández empezó a contar todos los chimentos de las amigas y ellas no le hablaban más. Entonces, Luli se tuvo que ir de Socios porque había perdido marcas y amigas. Todo había perdido”.

“La queremos a Luli, pero hizo bien, se fue. Era un mundo que la perjudicaba”, concluyó Rodrigo Lussich entre risas cómplices, como para dejar constancia de la buena onda con Luli.

Separada del abogado Cristian Cúneo Libarona, el papá de Indalecio (7), ahora Luli Fernández bajó el perfil y se dedica a hacer entrevistas a mujeres en Infobae.