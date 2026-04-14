La cantante y bailarina Flor Vigna volvió a ser tendencia en redes sociales tras compartir un video que, lejos de generar risas, despertó una fuerte controversia entre sus seguidores.

El clip, publicado en su cuenta de Instagram, muestra a la artista entrenando en un gimnasio. En medio de la rutina, se le cae un disco de pesas y un compañero interviene en una escena planteada desde el humor físico, acompañada por la palabra “Expectativa”.

En ese primer momento, Vigna reacciona de forma cómplice, reforzando el tono humorístico. Sin embargo, el video da un giro con el clásico contraste: la “realidad” muestra a la cantante en el piso tras recibir el impacto de la pesa, cerrando el gag con un remate inesperado.

CRÉDITO: Real Time

CRÍTICAS Y REACCIONES EN REDES

A pesar de la intención humorística, el contenido no fue bien recibido por una parte del público. Varios usuarios cuestionaron el tono del video y lo consideraron inapropiado o fuera de lugar.

Entre los comentarios, algunos seguidores expresaron su descontento con mensajes críticos, mientras que otros, incluso desde el cariño, señalaron que ese tipo de contenido no representa el estilo habitual de la artista.