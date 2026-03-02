Desde Italia llegó la noticia del nacimiento de Gia, la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala.

El primer medio en dar la primicia fue Corriere dello Sport, que aseguró que la bebé se llama Gia. La hija de Dybala y Sabatini nació a las 8:57 (hora local) y pesó 3 kilos, según informó el medio.

Luego, Ángel de Brito también confirmó el nacimiento de la niña en X.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala recibieron a Gia (captura de X)

Qué significa el nombre Gia, hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

Gia es un nombre de origen italiano y una variante abreviada de Gianna o Giovanna. Su significado principal es “Dios es misericordioso” o “Gracia de Dios”.

Otros detalles sobre el nombre:

Origen: Proviene del hebreo Yochanan.

Simbolismo: Se asocia con la gracia, la belleza y la pureza.

Vinculación: También puede relacionarse con Gea, en la mitología griega, que representa a la “Madre Tierra”.

Gia es un nombre corto, moderno y con una fuerte raíz cultural italiana, en sintonía con el país donde reside la pareja.

Oriana Sabatini mostró su outfit en la recta final de su embarazo en el invierno europeo (Foto: Instagram/@orianasabatini).

Por qué Oriana Sabatini descartó el nombre Hermione y eligió Gia

Meses atrás, Oriana Sabatini reveló en Resumido cómo fue el proceso para elegir el nombre de su hija.

La cantante contó que tenía otra opción en mente, pero la descartó por un motivo muy claro. “Hermione no me gusta porque está muy ligado a otra persona, no podría tener su propia impronta”, explicó, en referencia al icónico personaje de la saga Harry Potter, de la que es fan.

En ese sentido, Oriana detalló que el nombre definitivo lo tenía guardado desde hacía años: “El nombre está decidido desde el día que me dijeron que era una nena. No lo tenía pensado en ese momento, pero es un nombre que me gusta desde los 15 años. No es que me olvidé, pero lo tuve al fondo del tintero”, reveló.

“Y cuando me dijeron que era una nena, dije: ‘Obvio, no le puedo poner de otra forma’”, agregó, dejando en claro que no tuvo dudas al momento de elegir cómo llamar a su hija.