Pasaron apenas unos días desde que Oriana Sabatini y Paulo Dybala se convirtieron en papás por primera vez, y la emoción sigue a flor de piel. Este domingo, la cantante eligió sus redes sociales para mostrar por primera vez una foto abrazando a su beba Gia, y el posteo no tardó en conmover a todos sus seguidores.

En la imagen, se la ve a Oriana sosteniendo a su hija en brazos, con la cabeza apoyada en su hombro, en una postal llena de ternura.

Oriana Sabatini con su hija Gia (Foto: Instagram @orianasabatini)

Aunque la pareja ya había presentado a Gia con un tierno posteo el día que nació, hasta ahora la artista no se había mostrado así de cerca con la pequeña.

Leé más:

Catherine Fulop se mostró fascinada con su nieta y casi revela su carita sin permiso

ORIANA SABATINI COMPARTIÓ LA PRIMERA FOTO CON SU HIJA GIA Y RECIBIÓ LOS MENSAJES DE LOS FAMOSOS

La llegada de Gia fue todo un acontecimiento familiar. La beba nació el lunes pasado en Roma, justo después de que Oriana y su familia fueran a la cancha a ver un partido de Paulo Dybala. “Contracciones en el entretiempo”, contó entre risas Catherine Fulop, la flamante abuela, en sus redes sociales.

La felicidad de Cathy Fulop por el nacimiento de Gia (Foto: Instagram)

Como era de esperarse, la publicación de Oriana explotó de mensajes de cariño y felicitaciones.

Entre todos los saludos, se destacó el de su mamá, Catherine Fulop, que compartió la foto en sus historias y le dedicó unas palabras llenas de emoción: “Hoy te veo con Gia en brazos y entiendo que la vida sigue haciendo milagros. Feliz Día de la Mujer, hija. Te admiro”.

Leé más:

La picante interna detrás del nacimiento de Gia, la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.