La llegada de Gia revolucionó a toda la familia y, especialmente, a Catherine Fulop, que no ocultó su emoción al convertirse oficialmente en abuela por primera vez.

A través de sus redes sociales, la actriz le dio la bienvenida a la beba con un mensaje cargado de ternura y humor: “Bienvenida al mundo, Gia. Oficialmente soy abuela. Gracias Ori y Paulo por este regalo tan perfecto. Prometo malcriarla con amor y devolverla bañadita”, escribió, dejando en claro cuál será su rol en esta nueva etapa.

UNA ABUELA CON ESTILO PROPIO

En la imagen que compartió se ve un delicado cartel de nacimiento con los datos de la pequeña: Gia nació el 13 de febrero de 2026, pesó 3,105 kg y midió 50 centímetros. La postal, acompañada de detalles infantiles y tiernos objetos decorativos, refleja la alegría que atraviesa a toda la familia.

Catherine Fulop habló sobre cómo va a criar a Gia, su primera nieta. Crédito: Instagram

Lejos de tomarse el nuevo título con solemnidad, Catherine eligió el humor y la frescura que la caracterizan para hablar de cómo será como abuela. Su frase sobre “malcriarla con amor” sintetiza el espíritu relajado y cómplice con el que piensa disfrutar a su nieta.

UNA NUEVA ETAPA EN LA FAMILIA

Gía, Oriana Sabatini y Paulo Dybala. Por: Fernando Gatti

La llegada de Gia marca un antes y un después para el clan. Emocionada, Fulop agradeció a los flamantes padres por “este regalo tan perfecto” y dejó entrever que está lista para acompañar, consentir y disfrutar cada momento de su primera nieta.