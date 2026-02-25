Catherine Fulop instaló su vida en Roma junto a su esposo, Ova Sabatini, y su hija menor, Tiziana, para acompañar a Oriana Sabatini en las últimas semanas de su embarazo y vivir la inminente llegada de su primera nieta.

Pero detrás de tanta emoción, hay otra realidad que la tiene con el corazón en dos mundos. El dramatismo familiar radica en su madre, Cleopatra García, de 90 años, que vive en Venezuela: “Se cayó y empezó a no poder caminar”, explicó Fulop al relatar el inicio de su preocupación.

Tras estudios médicos, le diagnosticaron “artrosis severa” y optaron por operarla, decisión que la actriz apoyó desde lejos. Pero el golpe no terminó ahí: ese mismo día, su mamá sufrió una luxación de cadera tras volver a casa y requirió una segunda intervención rápida.

“Perdió sangre, tuvo un derrame, transfusión de sangre… medio se complicó la cosa. Ahora está postrada, o sea, en cama, porque no se puede parar”, agregó Cathy con angustia, reflexionando sobre lo que implica que una persona de 90 años esté inmovilizada.

La actriz no ocultó el combo de sentimientos que atraviesa estos días: “Toda esa preocupación, más la preocupación de dejar mi casa, más la alegría de que viene mi nieta, más todo lo de Venezuela”, cerró.

Por último, la modelo describió que está “medio calladita” por la mezcla de situaciones, y con su característico optimismo cerró con una reflexión sobre la vida y sus altibajos.

CATHERINE FULOP Y OVA SABATINI VIAJARON A ACOMPAÑAR A ORIANA EN LA RECTA FINAL DE SU EMBARAZO

La emoción es total en el clan Sabatini. Oriana Sabatini y Paulo Dybala están a punto de convertirse en padres por primera vez y la familia ya se instaló en Roma para acompañarlos en este momento tan especial.

Quienes no quisieron perderse la recta final del embarazo fueron Catherine Fulop y Ova Sabatini, quienes viajaron a Italia para estar cerca de su hija en las últimas semanas antes del parto.

Fue Cathy quien compartió la feliz noticia en sus redes sociales con una foto: “Ya con nuestra bebita”, escribió en la postal que compartió en Instagram Stories, dejando en claro que la ansiedad está a flor de piel.

No es para menos: se trata del primer nieto de la familia, y la expectativa es enorme. La actriz habló en varias oportunidades sobre su inminente debut como abuela y confesó que tanto ella como su marido están revolucionados desde que se enteraron del embarazo.

Oriana ya había revelado que su hija tiene fecha para el 11 de marzo. El detalle que volvió todo aún más especial es que ese día también cumple años Fulop, coincidencia que tiene a la futura abuela completamente movilizada.

