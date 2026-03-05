El 2 de marzo, la dulce espera de Oriana Sabatini y Paulo Dybala llegó a su fin con el nacimiento de su primera hija, Gia, y Catherine Fulop no tardó en expresar toda su felicidad en redes sociales.

“Dios me los bendiga”, escribió la flamante abuela desde Italia, ciudad en la que nació la pequeña.

Oriana la va a retar: Catherine Fulop se mostró fascinada con su nieta y casi revela su carita sin permiso

Muy activa en Instagram y completamente fascinada con su nieta, Cathy compartió un video en el que habló de la emoción que vive la familia y hasta dio detalles de la carita de Gia.

En un momento del video, la actriz dijo que iba a mostrar una foto de la bebé, aunque finalmente no lo hizo porque no tiene el permiso de su hij y mostró una postal de Oriana recién nacida.

“Mi gente bella, hola mi gente. Esto ha sido una locura, les juro. Estoy como en llamas. Miren, les voy a poner una foto acá. No, mejor no les pongo nada porque Gia se parece mucho a Oriana”, expresó con entusiasmo.

Catherine Fulop afirmó que su nieta es parecida a Oriana (captura de Instagram)

Cathy Fulop habló del nacimiento de Gia, la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

En el mismo mensaje, Fulop contó lo especial que fue vivir el nacimiento de su primera nieta y lo describió como un momento único para toda la familia.

“Lo que hemos vivido ha sido tan bello, tan grande. La verdad que es un milagro, un milagro. Y hay que estar muy agradecidos porque la vida nos ha dado, y Dios, la oportunidad de vivir este momento. Llegar a ser abuelos. Es volver a tenerla en mis brazos”, agregó emocionada.

Luego, Fulop confesó lo feliz que se siente en esta nueva etapa de su vida: “Estoy muy contenta, mi gente, no saben. Es lo más, es lo más”.

Antes de despedirse, Cathy también expresó su deseo de que pronto sea Oriana Sabatini quien cuente en primera persona cómo vivió el nacimiento de su hija.

“Ojalá que en algún momento ya la puedan conocer bien y que Ori le dé un saludo, les cuente todo como lo vivió. Fue muy hermoso. Bueno, ahí yo la estaba ayudando un poquito en un momento. Se les quiere”, cerró.