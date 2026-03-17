Oriana Sabatini sorprendió al revelar por primera vez el verdadero motivo por el que decidió llamar Gia a su hija junto a Paulo Dybala.

Si bien muchos de sus seguidores creían que el nombre de la beba estaría inspirado en la saga de Harry Potter, de la cual la artista es fanática, lo cierto es que la elección tenía una historia mucho más personal.

Oriana Sabatini contó por qué llamó Gia a su hija y sorprendió: el origen que nadie imaginaba

POR QUÉ ORIANA SABATINI LLAMÓ GIA A SU HIJA CON DYBALA

En una entrevista con Nati Jota en el stream Sería Increíble de Olga, Oriana contó cómo surgió el nombre que tenía decidido desde su adolescencia.

“Me encanta porque nadie adivinó. Todos pensaban que le iba a poner Hermione”, expresó entre risas, dejando en claro que el vínculo con el universo mágico nunca fue una opción real.

Luego, Oriana reveló el origen: “Le puse Gia por la peli de Angelina Jolie”.

“La vi y me obsesioné con el nombre, con la historia, con todo, y dije ‘qué cool, si tengo una hija quiero que se llame Gia’”, recordó.

Incluso confesó que durante mucho tiempo no imaginó ser mamá de una nena: “Nunca me imaginé ser madre de mujer, pero cuando me lo dijeron fue ‘obvio que tiene que tener este nombre’”.

Sin embargo, la decisión no fue tan sencilla puertas adentro. Según contó, el futbolista no estuvo completamente convencido al principio. “Él dudó un poco. Hubo negociaciones”, admitió.

La felicidad de Cathy Fulop por el nacimiento de Gia (Foto: Instagram)

El rol de Claudia Villafañe y Gianinna Maradona en la elección de nombre

Y agregó un detalle inesperado: Claudia Villafañe y Gianinna Maradona intervinieron para ayudar a destrabar la situación durante una cena.

“Me ayudaron a negociar acá, en una cena en casa. Pero yo fui muy concreta, ‘quiero que sea este nombre’”, cerró, dejando en claro que siempre tuvo en mente cómo quería llamar a su hija.