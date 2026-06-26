Prime Video ya confirmó el listado de estrenos que llegarán durante julio y uno de los títulos que más expectativa genera es Elle, la serie que funcionará como precuela de Legalmente Rubia y mostrará la adolescencia de Elle Woods mucho antes de convertirse en una de las estudiantes más famosas de Harvard.

Pero la plataforma también sumará nuevas temporadas de animé, películas de suspenso, acción y drama, además del regreso de una de las versiones más oscuras de Batman.

“Elle”, la precuela de Legalmente Rubia que llega a Prime Video

El estreno más esperado del mes será Elle, que desembarcará el 1° de julio.

La serie viajará hasta 1995 para mostrar la vida adolescente de Elle Woods mientras atraviesa la preparatoria, enfrenta amistades complicadas, romances inesperados y los dilemas propios de esa etapa.

Mucho antes de convertirse en la protagonista de Legalmente Rubia, la historia buscará explorar cómo comenzó a formarse la personalidad del personaje que conquistó al cine a comienzos de los 2000.

Elle. Foto. prensa

Los estrenos de series en julio

El catálogo de Prime Video también incorporará nuevas producciones durante todo el mes.

8 de julio

De Viejo Pueblerino a Gran Maestro Espadachín

La nueva temporada del animé sigue la historia de Beryl Gardenant, un espadachín que deja atrás la tranquilidad de su dojo para enfrentarse a nuevos desafíos junto a antiguos discípulos, aliados y rivales.

15 de julio

Juntas o Muertas

Una comedia de acción en la que Debbie descubre que su mejor amiga lleva una doble vida como asesina internacional. A partir de ese momento ambas deberán escapar por Europa mientras son perseguidas por criminales y fuerzas de seguridad.

31 de julio

Batman: El Enmascarado

La serie animada regresa con una nueva temporada que vuelve sobre los primeros años de Bruce Wayne como vigilante de Ciudad Gótica, con una estética noir que recupera el espíritu clásico del personaje.

Las películas que llegan a Prime Video

10 de julio

El Drama

La historia sigue a una pareja que, pocos días antes de casarse, enfrenta una revelación inesperada que pone en duda todo lo que creían saber sobre su relación.

El drama. Foto: prensa

17 de julio

El Guardián: Último Refugio

Ambientada en una isla escocesa, la película cuenta la historia de un recluso que rescata a una niña del mar y termina envuelto en una persecución donde deberá enfrentar los fantasmas de su pasado.

Un especial para celebrar el Día del Perro

Además de los estrenos, Prime Video anunció una selección especial de películas y series protagonizadas por perros para celebrar el Día del Perro.

La colección reunirá distintas historias familiares protagonizadas por mascotas y buscará homenajear a uno de los compañeros más queridos por millones de personas en todo el mundo.

estrenos de Prime Video. Foto. prensa

Todo lo que llega en julio

1 de julio: Elle

8 de julio: De Viejo Pueblerino a Gran Maestro Espadachín (nueva temporada)

10 de julio: El Drama

15 de julio: Juntas o Muertas

17 de julio: El Guardián: Último Refugio

31 de julio: Batman: El Enmascarado (nueva temporada)

Con una combinación de nostalgia, animé, superhéroes, suspenso y nuevas producciones originales, Prime Video apuesta por un mes cargado de novedades para distintos tipos de espectadores.