A pocos días de confirmar que cumplirá uno de sus grandes deseos después de su paso por Gran Hermano, Luana Fernández ya comenzó a prepararse para su debut en Sex, el espectáculo de José María Muscari. Y ahora sorprendió a sus seguidores al mostrar cómo son sus primeros ensayos para la obra.

La exparticipante del reality compartió en sus redes sociales un video en el que se la puede ver ensayando con poca ropa y siguiendo las indicaciones de su coach, mientras se prepara para el desafío teatral que asumirá durante octubre.

Luana Fernández (Fotos: Instagram @luanafernandezok)

En las imágenes, Luana aparece muy concentrada y metida de lleno en la propuesta de Sex, un espectáculo que se caracteriza por sus coreografías, sensualidad y una puesta en escena que busca romper con los límites tradicionales del teatro.

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La incorporación de Luana a la obra de Muscari fue anunciada esta semana por las redes oficiales del espectáculo. “La más fuega de la Casa más Famosa, llega a Sex. Bienvenida a la troupe”, anunciaron junto a una publicación compartida con la joven.

Fernández, que terminó en el cuarto puesto de Gran Hermano 2026, había manifestado sus ganas de continuar vinculada al mundo del espectáculo después de su salida del reality. Finalmente, su deseo se hizo realidad y formará parte de Sex todos los domingos de octubre.

“Voy a estar en Sex, estoy re feliz. Muscari, gracias. Y gracias a Telefe obviamente que hizo que yo me pudiera mostrar y que la gente me pudiera conocer y pudiera tener un trabajo como este que es algo que me encanta”, había expresado Luana al confirmar la noticia. Además, la joven reconoció que tiene un desafío importante por delante porque no cuenta con formación como bailarina, aunque aseguró que está dispuesta a prepararse y dar todo para estar a la altura de las exigencias del espectáculo.

Ahora, con los ensayos ya en marcha, Luana comenzó a mostrar una parte de ese proceso y dejó en claro que su llegada a Sex no será simplemente una continuación de su exposición televisiva: deberá prepararse para afrontar por primera vez el desafío de un escenario teatral con una propuesta de alto contenido sensual.

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