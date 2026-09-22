Luana Fernández no ganó Gran Hermano 2026, pero su paso por el reality de Telefe ya comenzó a abrirle nuevas puertas. A pocos días de haber salido de la casa, la exparticipante anunció con enorme felicidad cuál será su próximo desafío laboral y sorprendió a sus seguidores.

La joven, que llegó hasta el cuarto puesto del certamen, fue confirmada como una de las nuevas integrantes de Sex, la exitosa obra teatral de José María Muscari. La noticia fue comunicada a través de las redes sociales, donde la producción le dio la bienvenida al espectáculo.

El anuncio de Luana Fernández en Sex (Foto: Instagram @luanafernandezok_)

“La más fuega de la Casa más Famosa, llega a Sex. Bienvenida a la troupe”, anunciaron desde la cuenta oficial de la obra junto a una publicación compartida con Luana.

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LUANA FERNÁNDEZ, FELIZ POR SU NUEVO DESAFÍO PROFESIONAL

La exparticipante de Gran Hermano estará sobre el escenario durante todos los domingos de octubre. Para Luana, se trata de una oportunidad muy especial, ya que siempre manifestó su deseo de continuar vinculada al mundo del espectáculo después de su salida del reality.

“Voy a estar en Sex, estoy refeliz. Muscari, gracias. Y gracias a Telefe obviamente que hizo que yo me pudiera mostrar y que la gente me pudiera conocer y pudiera tener un trabajo como este que es algo que me encanta”, expresó en diálogo con Guillo TV.

Luana Fernández (Foto: Instagram @luanafernandezok_)

La joven también contó que ya está ansiosa por comenzar los ensayos y reconoció que tiene un desafío por delante, especialmente porque no cuenta con formación como bailarina. Sin embargo, aseguró que está dispuesta a prepararse y dar todo para estar a la altura de las exigencias del espectáculo.

Luana no será la primera exparticipante de Gran Hermano que se suma a Sex. Antes que ella, otras figuras surgidas del reality, como Furia Scaglione, Licha Navarro y Daniela Celis, también formaron parte del espectáculo de Muscari.

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