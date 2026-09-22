Pasaron cinco años desde que Débora Bello se separó de Diego Torres tras 17 años en pareja, y luego de que la modelo blanqueara su sorpresa ante el final del matrimonio por primera vez se viralizó un video en el que apunta contra las amantes.

“Quería hablar un poco de las amantes. No sé si es de un buen punto o un mal punto, pero es algo que vengo pensando hace bastante”, arrancó Débora en medio de su programa en el streaming Lubox TV.

Plantada ante la cámara desde el estudio expresó: “Hace un tiempo hasta ahora (...) pareciera que quisieran salir de ese lugar que están como en secreto a contarlo. Y pareciera que fuese como un orgullo decir, ‘¿sabés qué? Yo soy amante, yo fui amante’“. A mí me resulta y me hace ruido y me parece raro”.

La reflexión de Débora Bello sobre las amantes que despertó suspicacias tras hablar de su separación de Diego Torres

“En definitiva el amante siempre es eso, es algo oculto hasta que se sabe. Y pareciera que ahora quisieran que se sepa. Hacen y dicen cosas para que llegue y se sepan”.

Débora Bello contra las amantes

Mientras Diego Torres está en pareja con Martina Díaz Radonic desde mediados de 2022, la madre de Nina enfatizó: “Hablo solo de las que saben dónde se están metiendo. Donde del otro lado hay un matrimonio, hijos, una esposa, una mujer que puede llegar a sufrir un montón y saben que están ahí”.

El posteo de Débora Bello sobre las amantes.

“Antes de que digan algo, ya sé y todos sabemos que el principal culpable es el que tiene el compromiso con la persona”, direfenció.

“Me pareció algo para analizar y que me parece bastante duro a tener en cuenta. Entonces, la debofrase de hoy dice así. No se olviden que cuando pasás a titular el título de amante... Sigue vacante”, sentenció Débora Bello.