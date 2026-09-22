Presley Gerber, el hijo de 27 años de Cindy Craword, falleció el domingo 21 de septiembre tras sufrir un paro cardíaco en un centro de rehabilitación en Santa Mónica, California. La causa oficial de muerte aún no fue confirmada, pero allegados al joven señalaron que la ketamina era una de las sustancias con las que había tenido problemas en el pasado.

La preocupación de la familia y el entorno de Presley Gerber

De acuerdo a fuentes citadas por TMZ, los allegados de Presley están indignados con el médico tratante. “Consideran que debería ser procesado por la muerte de Gerber”, aseguraron.

Presley Gerber. Foto: AFP

El propio Presley había hablado abiertamente con amigos cercanos sobre sus dificultades con la ketamina antes de fallecer. “Era un problema recurrente para él”, explicaron personas de su entorno.

Además, fuentes del centro de rehabilitación revelaron que, en los días previos a su muerte, Presley “parecía estar bajo los efectos de alguna sustancia”.

El uso de ketamina en tratamientos médicos

Según la Universidad de Utah, la ketamina puede ser utilizada en tratamientos para la ansiedad, la depresión y problemas con las drogas, aunque la FDA solo la tiene aprobada como anestésico general.

El caso de Presley Gerber recuerda al de Matthew Perry

Matthew Perry y su padre John Bennett Perry, en 2003. (Foto: AFP/Frazer Harrison/Getty Images)

De confirmarse que la ketamina formaba parte del tratamiento de Presley, su muerte tendría similitudes con la de Matthew Perry, el actor de Friends.

Perry también recibía ketamina para tratar la depresión y la ansiedad, y falleció en octubre de 2023 por una sobredosis.

Hasta el momento, la familia de Cindy Crawford no realizó declaraciones públicas sobre el tratamiento médico de Presley ni sobre la investigación en curso.