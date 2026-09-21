Débora Bello habló por primera vez con mayor profundidad sobre cómo atravesó su separación de Diego Torres, después de 17 años de relación. En una entrevista con Maite Peñoñori, la modelo recordó el impacto que tuvo el final de la pareja, contó cómo logró reconstruir su vida en Miami y destacó el papel fundamental de su hija, Nina, durante ese proceso.

La separación, que ocurrió a fines de 2021, significó un fuerte quiebre para Bello. La modelo reconoció que debió replantearse varios aspectos de su vida y comenzar una nueva etapa prácticamente desde cero.

“Una separación obviamente es muy traumática. Te replanteás un montón de cosas. Vas de cero y empezás a elevarte”, expresó Débora al recordar aquellos primeros momentos.

Video: Instagram maitepenio

Cómo vivió Débora Bello su separación de Diego Torres

La relación con Diego Torres había sido la más extensa de su vida y juntos fueron padres de Nina, pero la ruptura la tomó por sorpresa.

“Yo no me la vi venir, la verdad que no”, confesó la modelo sobre el final de la pareja.

Además del impacto emocional, la separación implicó afrontar importantes cambios personales y laborales. Débora se había instalado en Estados Unidos junto al cantante a partir de un proyecto familiar y profesional, por lo que después de la ruptura tuvo que reinventarse y reinsertarse laboralmente en un mercado que desconocía.

Debora Bello en Miami. Foto: Instagram bellodeb

En ese proceso encontró nuevas oportunidades en el rubro inmobiliario, aunque también continuó vinculada a la moda y la conducción.

“Hay un momento en tu vida que decís: ‘Bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué querés hacer realmente?’. Porque tenés que seguir”, explicó.

El rol de Nina en la nueva vida de Débora Bello

Debora Bello con su hija Nina. Foto: Instagram bellodeb

“En un momento tan vulnerable de tu vida, paralelamente tenés que ser una buena mamá. Tenés que estar entera para ella en un momento donde se te derrumba todo”, sostuvo.

Nina tenía ocho años cuando sus padres se separaron. A pesar del dolor que significó la separación, Débora destacó que con Diego Torres pudieron construir un vínculo basado en el respeto y, fundamentalmente, en la crianza compartida de Nina.

Cómo es hoy la relación de Débora Bello y Diego Torres

Diego Torres y Débora Bello, juntos en el cumpleaños de Nina en 2023.

“Cuando hay amor, realmente no hay egos. A veces, en las separaciones, están los egos. Pero la labor y el compromiso más grande que tenemos hoy es criar a nuestra hija”, aseguró.

“Nina está criada con mucho amor de mamá y de papá, aunque estemos separados. Ella tiene amor. No hay nada mejor que vivir en un clima de tranquilidad, de paz y con amor”, afirmó.