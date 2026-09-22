Mirtha Legrand continúa internada en el Sanatorio Mater Dei, donde permanece bajo atención médica desde el viernes 18 de septiembre luego de presentar dificultades respiratorias. A casi una semana de su ingreso, la conductora evoluciona favorablemente de su cuadro de neumonía y en Intrusos llevó tranquilidad sobre su estado de salud.

El encargado en dar detalles de cómoo evoluciona “la Chiqui” fue Adrián Pallares, quien brindó este martes nuevos detalles sobre la rutina que Mirtha mantiene durante su internación. El periodista contó que la conductora realiza sesiones de kinesiología y permanece activa y de buen humor: “Está muy bien. Dos veces por día va el kinesiólogo, está sentada en una silla, está viendo televisión, está de buen humor”, relató Pallares al aire.

Además, el conductor aseguró que la evolución de la diva generó sorpresa entre su círculo más íntimo: “La familia está muy sorprendida porque la recuperación ha sido milagrosa”.

Foto: Instagram (@mirthalegrand)

Pallares también destacó que Mirtha continúa muy atenta a la televisión, una de sus grandes pasiones, incluso durante su estadía en la clínica: “Lo decimos porque seguramente nos está viendo, porque está viendo televisión todo el tiempo”, comentó.

Si bien la evolución de Mirtha es favorable, todavía no hay una fecha confirmada para el alta médica. Ante esto, el periodista pidió cautela al hablar sobre cuándo podría regresar a su casa y explicó que los médicos todavía deben esperar los resultados de algunos estudios: “Paciencia para el alta porque hay que ver los cultivos, qué resultados dan y todo, pero va todo muy bien”, señaló.

De esta manera, la expectativa está puesta en los próximos controles y estudios que determinarán cuándo Mirtha podrá continuar su recuperación fuera del Sanatorio Mater Dei: “Hoy martes, después de un fin de semana cargado de noticias y rumores, podemos decir que la salud de Mirtha Legrand está muy bien”, concluyó Pallares.

Adrián Pallares: “Mirtha está muy bien. Dos veces por día va el kinesiólogo, está sentada en una silla, está viendo televisión, está de buen humor”.

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NUEVO PARTE MÉDICO DE MIRTHA LEGRAND: “RECIBIÓ LA VISITA DE SUS FAMILIARES MÁS CERCANOS”

La salud de Mirtha Legrand volvió a generar preocupación luego de que la conductora de 99 años debiera ser internada nuevamente en el Sanatorio Mater Dei, apenas cinco días después de haber recibido el alta médica. Este domingo, mientras continúa su recuperación, Marcela Tauro brindó una información alentadora sobre la evolución de la diva.

La nueva internación se produjo el viernes 18 de septiembre, cuando Mirtha ingresó nuevamente al centro médico por un cuadro compatible con neumopatía. Según el parte oficial difundido por el Mater Dei, quedó internada para realizar estudios, continuar con el tratamiento y permanecer bajo controles médicos.

Durante las últimas horas también trascendió que los médicos lograron identificar una bacteria y ajustaron el tratamiento con antibióticos. Además, distintos periodistas informaron que Mirtha había presentado una leve mejoría y que permanecía estable, aunque bajo seguimiento médico.

Este domingo, en Infama, Marcela Tauro sumó un nuevo dato sobre la salud de Mirtha Legrand. La periodista contó que la conductora fue trasladada de terapia intensiva a una sala común, una noticia que representa una señal positiva dentro de su recuperación.

Hasta el momento, el último parte médico oficial del Sanatorio Mater Dei indicaba que la conductora permanecía hospitalizada para recibir tratamiento y controles, y que la institución emitiría un nuevo comunicado el lunes si no se producían cambios.

Foto: Instagram (@mirthalegrand)

Oliver Quiroz contó que este domingo por la tarde, Nacho Viale visitó a su abuela bajo el estricto protocolo médico: con barbijo y con distancia. “Ella quiere que la visiten”, explicó que cronista, que contó que Marcela Tinayre fue a visitar a Mirtha este sábado por la tarde. Oliver informó que la bisnieta de Mirtha, Ámbar, llegó alrededor de las 17.30 al Mater Dei, y se unió a Nacho Viale en la sala donde está alojada la conductora.