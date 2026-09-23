La filtración de la tarjeta de invitación a la boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, que muchos atribuyen a una chicana de Mariana Muzlera a su propia hija, sacó a la luz cuál fue el punto de inflexión en la relación familiar.

“Ayer estuve hablando con alguien que también tiene mucha información, y me dice que los padres de Tini rompieron de alguna manera esta relación con porque De Paul tendría contactos un tanto turbios”, aseguró la panelista de Puro Show.

Y continuó: “A ellos no les gusta porque temen que la estafen o le saquen plata. Pero no De Paul”.

Mariana Muzlera, la mamá de Tini Stoessel. (Foto: @mluciamuz)

Sin entrar en detalles, Iglesias aludió a que el columnista político Carlos Pagni en La Nación le dedicó varios artículos a los amigos del campeón del mundo. En particular por Alejandro “Turco” Calián.

La actitud de Mariana Muzlera con Tini

Por otra parte, Angie Balbiani fue categórica al opinar sobre la versión de que Mariana Muzlera se habría enfurecido con una allegada: “Si la madre está pensando más en dejar de hablarle a una amiga porque va al casamiento, que en arreglar su relación con Tini es porque tiene muy cambiado de los parámetros”.

“Están boicoteando el casamiento de la hija”, remató Nancy Duré escandalizada.