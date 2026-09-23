Video: Instagram thalia y luckra

Luck Ra y Thalía sorprendieron al anunciar una colaboración inesperada: los artistas se unieron para grabar una versión cuartetera de “A quién le importa”, uno de los grandes clásicos de la cantante mexicana.

La nueva versión del tema podrá escucharse este jueves a las 21 y llegará acompañada por un videoclip protagonizado por Luck Ra y Thalía, que promete mostrar una faceta diferente de la canción.

Cómo nació la colaboración entre Luck Ra y Thalía

El anuncio de la colaboración se conoció a través de un video en el que Luck Ra hace referencia con humor a las críticas que recibe por su estilo musical.

En medio de la escena aparece Thalía y le propone una particular solución: grabar juntos una nueva versión de “A quién le importa”. De esta manera, el intercambio entre ambos artistas sirvió para confirmar una colaboración que rápidamente generó expectativa entre sus seguidores.

La canción tendrá ahora el sello característico de Luck Ra: el ritmo de cuarteto cordobés, género con el que el cantante logró consolidarse como uno de los principales referentes de la música argentina actual.

La historia detrás de “A quién le importa”

“A quién le importa” fue escrita por Carlos Berlanga y Nacho Canut, integrantes del grupo español Alaska y Dinarama, y publicada originalmente en 1986.

La canción plantea una celebración de la libertad individual y la posibilidad de vivir sin darle importancia a las opiniones ajenas. Con el paso de los años, además, se convirtió en uno de los temas vinculados a la comunidad LGBT+.

Thalía grabó su propia versión en 2002, incluida en su álbum homónimo Thalía. Más de dos décadas después, la artista mexicana vuelve a interpretar el clásico, esta vez acompañada por Luck Ra y con una propuesta musical completamente diferente.

Luck Ra y su apuesta por el cuarteto con artistas internacionales

La colaboración con Thalía se suma a una tendencia que Luck Ra viene desarrollando durante los últimos años: llevar canciones populares de artistas internacionales a su particular estilo de cuarteto.

En 2024, el cantante trabajó junto a Chayanne en una versión cuartetera de “Un siglo sin ti”. Posteriormente, se unió a Elvis Crespo para reinterpretar “Suavemente” y también colaboró con Miranda! en una nueva versión de “Tu misterioso alguien”.

Ahora, Luck Ra vuelve a apostar por una canción reconocida mundialmente y suma a Thalía a su lista de colaboraciones. El resultado podrá escucharse este jueves a las 21, cuando finalmente se conozca la nueva versión cuartetera de “A quién le importa”.