Esteban Lamothe y Débora Nishimoto atraviesan uno de los mejores momentos de su relación. Después de conocerse durante el rodaje de Envidiosa, la serie de Netflix que los unió tanto en la ficción como en la vida real, la pareja decidió dar un paso más y mudarse junta a un departamento ubicado en el porteño barrio de Recoleta.

Las imágenes del nuevo hogar, compartidas por la actriz en sus redes sociales, despertaron la curiosidad de sus seguidores y dejaron ver una decoración que combina piezas vintage, diseño contemporáneo y ambientes muy luminosos.

Una estantería de madera con plantas y objetos decorativos, con el living y la gata de fondo, resume el estilo cálido de la casa. Fuente: Instagram @deboranishimoto

EL LIVING Y LA COCINA DEL DEPARTAMENTO DE ESTEBAN LAMOTHE Y DÉBORA NISHIMOTO

Uno de los ambientes que más llamó la atención fue el living, con pisos de madera en espiga, grandes ventanales que inundan el espacio de luz natural y una paleta de tonos neutros que aporta calma y amplitud visual.

El living del nuevo departamento, bañado de luz natural, con sofá de líneas curvas, plantas de interior y la gata de la pareja como protagonista. Fuente: Instagram @deboranishimoto

El mobiliario acompaña ese estilo relajado con un sofá de líneas curvas en tonos claros, una mesa de comedor redonda y numerosos plantines de interior, un detalle que se repite en distintos rincones de la vivienda y que refuerza la conexión con la naturaleza.

La cocina conserva su esencia original: tono verde agua, horno antiguo, azulejos blancos y piso calcáreo con dibujos geométricos. Fuente: Instagram @deboranishimoto

La cocina también se robó las miradas por conservar gran parte de su esencia original. Predomina un delicado tono verde agua, acompañado por un antiguo horno, muebles abiertos con estantes blancos, azulejos blancos en las paredes y un piso calcáreo con dibujos geométricos. La combinación entre materiales originales y pequeños detalles contemporáneos convierte a este ambiente en uno de los más atractivos de la casa.

EL BAÑO Y LOS DETALLES QUE COMPLETAN LA CASA DE LA PAREJA

El baño también se ganó los elogios de los seguidores de la actriz. Está revestido íntegramente con cerámicos negros brillantes, que contrastan con una bañera blanca y varias plantas ubicadas junto a la ventana, generando un espacio elegante y moderno.

El baño, revestido íntegramente en cerámicos negros brillantes, contrasta con una bañera blanca y plantas junto a la ventana. Fuente: Instagram @deboranishimoto

Las imágenes también permiten apreciar el hall de entrada del edificio, de arquitectura clásica, con techos altos, molduras y grandes cortinas blancas, un marco que Nishimoto aprovechó para una de sus postales frente al espejo con un ramo de flores.

Débora Nishimoto posó frente al espejo del hall de entrada, de arquitectura clásica, con techos altos y molduras, con un ramo de flores en mano. Fuente: Instagram @deboranishimoto

Más allá del diseño, las fotografías muestran una casa vivida. En una de ellas, Débora aparece descansando sobre una alfombra junto a su gata, alrededor de una mesa ratona de vidrio decorada con flores secas y pequeños objetos cotidianos.

Una imagen que resume el espíritu del hogar: Débora descansa junto a su gata alrededor de una mesa ratona de vidrio, en un mediodía compartido. Fuente: Instagram @deboranishimoto

Esa imagen resume el espíritu del nuevo hogar de Esteban Lamothe y Débora Nishimoto: un espacio cálido, luminoso y funcional, pensado para compartir tiempo en pareja, recibir amigos y disfrutar de los pequeños momentos de todos los días.