Esteban Lamothe y Débora Nishimoto atraviesan uno de los mejores momentos de su relación. Después de conocerse durante el rodaje de Envidiosa, la serie de Netflix que los unió tanto en la ficción como en la vida real, la pareja decidió dar un paso más y mudarse junta a un departamento ubicado en el porteño barrio de Recoleta.
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Las imágenes del nuevo hogar, compartidas por la actriz en sus redes sociales, despertaron la curiosidad de sus seguidores y dejaron ver una decoración que combina piezas vintage, diseño contemporáneo y ambientes muy luminosos.
EL LIVING Y LA COCINA DEL DEPARTAMENTO DE ESTEBAN LAMOTHE Y DÉBORA NISHIMOTO
Uno de los ambientes que más llamó la atención fue el living, con pisos de madera en espiga, grandes ventanales que inundan el espacio de luz natural y una paleta de tonos neutros que aporta calma y amplitud visual.
El mobiliario acompaña ese estilo relajado con un sofá de líneas curvas en tonos claros, una mesa de comedor redonda y numerosos plantines de interior, un detalle que se repite en distintos rincones de la vivienda y que refuerza la conexión con la naturaleza.
La cocina también se robó las miradas por conservar gran parte de su esencia original. Predomina un delicado tono verde agua, acompañado por un antiguo horno, muebles abiertos con estantes blancos, azulejos blancos en las paredes y un piso calcáreo con dibujos geométricos. La combinación entre materiales originales y pequeños detalles contemporáneos convierte a este ambiente en uno de los más atractivos de la casa.
EL BAÑO Y LOS DETALLES QUE COMPLETAN LA CASA DE LA PAREJA
El baño también se ganó los elogios de los seguidores de la actriz. Está revestido íntegramente con cerámicos negros brillantes, que contrastan con una bañera blanca y varias plantas ubicadas junto a la ventana, generando un espacio elegante y moderno.
Las imágenes también permiten apreciar el hall de entrada del edificio, de arquitectura clásica, con techos altos, molduras y grandes cortinas blancas, un marco que Nishimoto aprovechó para una de sus postales frente al espejo con un ramo de flores.
Más allá del diseño, las fotografías muestran una casa vivida. En una de ellas, Débora aparece descansando sobre una alfombra junto a su gata, alrededor de una mesa ratona de vidrio decorada con flores secas y pequeños objetos cotidianos.
Esa imagen resume el espíritu del nuevo hogar de Esteban Lamothe y Débora Nishimoto: un espacio cálido, luminoso y funcional, pensado para compartir tiempo en pareja, recibir amigos y disfrutar de los pequeños momentos de todos los días.