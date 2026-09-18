Esteban Lamothe y Débora Nishimoto viven un gran momento en su relación. Tras el flechazo que los unió durante el rodaje de Envidiosa, la serie de Netflix, la pareja decidió dar un paso más y se mudaron a un departamento ubicado en el barrio de Recoleta que fueron equipando poco a poco.

Tanto el actor como la actriz estuvieron compartiendo imágenes en sus redes para mostrar cómo iba quedando su nuevo hogar y dejaron ver una decoración que combina piezas vintage, diseño contemporáneo y ambientes muy luminosos.

Si bien la decoración había avanzado mucho en las últimas semanas, ahora finalmente la pareja presumió en sus redes el nuevo sillón que adquirieron y el cual se convirtió en el protagonista de uno de los espacios más usados de la casa: el living.

El moderno departamento en Recoleta donde Esteban Lamothe y Débora Nishimoto arrancaron su convivencia

ASÍ QUEDÓ EL LIVING DE ESTEBAN LAMOTHE Y DÉBORA NISHIMOTO

Uno de los ambientes que más llamó la atención fue el living, el cual cuenta con pisos de madera en espiga, grandes ventanales que invaden el espacio de luz natural y una paleta de tonos neutros que aporta calma y amplitud visual.

Débora Nishimoto y Esteban Lamothe mostraron cómo quedó su nuevo living

En las últimas horas, Débora compartió un breve video en su perfil de Instagram donde mostraba el nuevo sillón que habían sumado a este espacio. “Al fin tenemos el sillón perfecto para nuestra nueva casa!”, escribió la actriz en la publicación.

El nuevo sillón de Esteban Lamothe y Débora Nishimoto (Foto: Instagram @deboranishimoto)

El resto del mobiliario acompaña el estilo relajado del espacio, el cual también cuenta con una mesa de comedor redonda y numerosos plantines de interior, un detalle que se repite en distintos rincones de la vivienda.