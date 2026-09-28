Audio: Nahuel Saa / Red social X: @LaCritiok

Jorge Martínez fue víctima de dos estafas virtuales consecutivas que lo dejaron sin sus ahorros. El periodista Nahuel Saa, conocido como La Criti, relató cómo el actor perdió todo el dinero que tenía guardado en sus cuentas bancarias.

La primera estafa comenzó cuando Martínez confió en una plataforma digital que utilizaba videos falsos de Lionel Messi y Javier Milei generados con Inteligencia Artificial para atraer víctimas.

El actor realizó una transferencia y, durante dos semanas, los estafadores lo llamaron simulando que sus fondos crecían gracias a supuestos intereses.

Así estafaron a Jorge Martínez con engaños virtuales

En un momento clave, Martínez recordó: “Cuando llegaron a los $19.300 de intereses me preguntaron a dónde me los mandaban y les dije que a mi cuenta. Les di mi cuenta, como un bol…, y cuando fui al banco a la tarde me habían dejado en cero mis cuatro cuentas”.

Tras el robo, el actor descubrió que los números de teléfono de los delincuentes provenían de España e Inglaterra y logró conservar los datos del banco utilizado por los estafadores.

La segunda trampa: una falsa promoción de TEMU

Poco después de la primera estafa, Jorge Martínez volvió a ser engañado, esta vez a través de una supuesta promoción de la plataforma internacional de compras TEMU. Los delincuentes se hicieron pasar por representantes de la tienda y lo tentaron con un premio económico por ser “buen cliente”.

“Mandé a comprar unos artículos y me llamaron diciendo que como era tan buen cliente esa semana me iban a depositar 500 mil pesos en mi cuenta”, relató el actor. Al confiar nuevamente, Martínez entregó los datos de su cuenta bancaria para recibir el supuesto premio.

La consecuencia fue inmediata: “Me pidieron mi cuenta para hacer el depósito y se las di. Cuando volví a ir al banco, chau. Me sacaron los 1400 dólares que había depositado en el banco”, contó sobre la segunda estafa que lo dejó sin fondos tras haber intentado recuperarse del primer golpe.



