El mundo del espectáculo argentino vivió horas de preocupación luego de conocerse la internación de Jorge Martínez, uno de los galanes más emblemáticos de la televisión. A sus 78 años, el actor debió someterse a una cirugía tras ser diagnosticado con una escara, una complicación médica que suele aparecer en personas que permanecen largos períodos en reposo.

La noticia fue revelada por el periodista Pablo Layús en el programa “Secretos Verdaderos” (América). “Alguien cercano me dijo: ‘Jorge está internado, lo tuvieron que operar’. Recién él me acaba de mandar un audio”, relató el periodista al aire.

JORGE MARTÍNEZ HABLÓ TRAS SU OPERACIÓN

El propio Jorge Martínez decidió aclarar su situación y llevó tranquilidad a sus seguidores. A través de un audio de WhatsApp enviado a Layús, el actor confirmó que había sido operado, pero que su recuperación evoluciona favorablemente.

“Bien, Pablo. Recién operado de una escara, ayer a la mañana (6 de marzo). Pero muy bien, bárbaro, gracias a Dios”, expresó el artista con serenidad.

Jorge Martínez.

Según explicaron en el programa, la escara se habría originado tras un período prolongado de reposo, lo que puede provocar infecciones y lesiones en la piel si no se trata a tiempo.

Layús detalló: “Es producto del tiempo que estuvo postrado, al parecer tuvo una infección. Fue en la cola, en su caso”. Por ese motivo, los médicos decidieron realizar una intervención quirúrgica para evitar complicaciones mayores.

QUÉ SON LAS ESCARAS Y POR QUÉ REQUIEREN TRATAMIENTO

Las escaras, también conocidas como úlceras por presión, aparecen cuando una persona permanece mucho tiempo sin moverse, lo que impide la correcta circulación sanguínea en determinadas zonas del cuerpo.

Esta falta de irrigación puede dañar la piel y los tejidos, por lo que en algunos casos es necesaria una intervención médica para evitar que el problema avance.

EL DIFÍCIL MOMENTO PERSONAL QUE ATRAVESÓ JORGE MARTÍNEZ

El estado de salud del actor también remite a un período complejo que atravesó durante 2025, cuando Jorge Martínez debió ser internado en una clínica de salud mental tras sufrir una profunda depresión.

En ese momento, una empresaria mexicana llamada Daphne, con quien había tenido contacto décadas atrás, viajó especialmente a la Argentina para acompañarlo. Según relató el periodista Daniel Ambrosino, la mujer estuvo a su lado durante su recuperación.

“Estuvo visitándolo en la clínica y cuando le dieron el alta se lo llevó a vivir con ella”, contó el panelista sobre el gesto que tuvo la empresaria en ese momento difícil, aunque la relación finalmente no prosperó.