Jorge Martínez (78) volvió a la Argentina después de un romance fallido con Daphne, la mujer mexicana que lo acompañó en uno de los momentos más difíciles de su vida.

Tras una recaída en su salud, ella viajó especialmente para estar a su lado y le propuso mudarse juntos a México, pero la relación no prosperó y el actor decidió regresar solo.

Ya en Buenos Aires, Martínez se instaló en una casa prestada del barrio de Recoleta y ahora el artista busca refugio en la Casa del Teatro, el emblemático hogar para figuras del espectáculo en situación de vulnerabilidad.

En junio de 2025, Matías Vázquez había anunciado en Puro Show que Jorge Martínez y Daphne habían cancelado su boda. Captura: eltrece

El trámite para ingresar a la Casa del Teatro

El periodista Daniel Ambrosino contó que Jorge Martínez inició los trámites para volver a la Casa del Teatro. “Ya empezó a hacer los trámites y lo que me dijo puntualmente el propio Jorge Martínez es que está esperando el ok de Linda Peretz, presidenta de la Casa del Teatro”, detalló Ambrosino en el programa A la tarde.

Daniel Ambrosino contó las novedades sobre Jorge Martínez. Captura: A la tarde / América TV

Para poder alojarse allí, el actor debe demostrar que se encuentra en buen estado de salud y puede valerse por sus propios medios. Este requisito es clave, ya que en el pasado Martínez atravesó una internación que preocupó a todo su entorno.

La institución evalúa su estado de salud

Por su parte, Luis Ventura agregó que desde la institución están realizando averiguaciones sobre la salud general del actor. El temor es que se repita una situación similar a la anterior, cuando debieron asistirlo de urgencia.

Mientras espera la respuesta de la Casa del Teatro, Martínez enfrenta un presente marcado por la soledad y la incertidumbre, pero también por la esperanza de encontrar un espacio donde reconstruir su vida, lejos de los flashes y el brillo de otros tiempos.