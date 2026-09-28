La guerra judicial entre Ricky Diotto y María Fernanda Callejón está lejos de terminar. Si bien la Justicia falló a favor de la panelista de La Mañana con Moria, en las últimas horas se supo que el odontólogo pedirá en las próximas horas la tenencia de la hija de ambos, Giovanna, de solo 11 años.

Este lunes en LAM, Karina Iavícoli recibió un mensaje en vivo y decidió contarla en vivo. “Es un conflicto judicial al que venimos asistiendo siempre con novedades en este matrimonio que supo ser feliz y supo ser familia mucho tiempo”, adelantó.

“Me llega la información de que está todo muy avanzado para que Ricky Diotto pida la tenencia de su hija por mal desempeño como madre de María Fernanda Callejón y por la alienación parental que estaría ejerciendo ella sobre la menor, poniéndola en contra del padre”, agregó Karina.

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