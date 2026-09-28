La Virgen de la Tosquera, dirigida por Laura Casabé, fue seleccionada por la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina para representar al país en la carrera por el Oscar a Mejor Película Internacional en la edición número 99 de los premios de la Academia de Hollywood.

La película se impuso en la votación frente a otras producciones preseleccionadas como El Partido (Juan Cabral y Santiago Franco), Nuestra Tierra (Lucrecia Martel) y Parque Lezama (Juan José Campanella).

Sin embargo, ser la elegida nacional no garantiza la nominación: ahora deberá superar el filtro de la Academia de Hollywood para intentar quedar entre las cinco candidatas definitivas.

De qué trata La Virgen de la Tosquera

La historia de La Virgen de la Tosquera está inspirada en dos cuentos de Mariana Enríquez —El carrito y La virgen de la tosquera, ambos del libro Los peligros de fumar en la cama— y cuenta con guion de Benjamín Naishtat.

La trama se sitúa en el conurbano bonaerense durante el verano de 2001, en plena crisis económica y social. Allí, Natalia, Mariela y Josefina —tres amigas inseparables— atraviesan el despertar adolescente y el deseo, hasta que la llegada de Silvia, una mujer mayor, altera el equilibrio del grupo y desata una serie de hechos marcados por los celos, la magia negra y fuerzas sobrenaturales.

Reparto de La Virgen de la Tosquera

Los protagonistas de “La Virgen de la Tosquera” en la función especial de la película. Por: Enzo Sacco

El elenco está encabezado por Dolores Oliverio, junto a Agustín Sosa, Fernanda Echevarría, Candela Flores, Isabel Bracamonte, Luisa Merelas y la participación de Dady Brieva.

Reconocimientos en festivales y el camino internacional

Antes de ser elegida para los Oscar, La Virgen de la Tosquera ya había tenido un destacado recorrido internacional. Tuvo su estreno mundial en el Festival de Sundance 2025, donde fue la única película latinoamericana de su sección.

La película obtuvo cuatro premios en el BAFICI, una mención en el Festival de Leeds y el reconocimiento a Mejor Fotografía en el Festival de Sitges. Además, fue seleccionada para competir por Mejor Película Iberoamericana en los Premios Goya 2027.

El film llegó a los cines argentinos en enero de 2026 y luego desembarcó en plataformas de streaming.

Qué películas argentinas ganaron el Oscar

La Argentina tiene una larga tradición en la categoría de Mejor Película Internacional: ganó el Oscar en dos ocasiones: con La historia oficial (Luis Puenzo, 1986) y El secreto de sus ojos (Juan José Campanella, 2010).

Y fue nominada con títulos como Camila, Tango, El hijo de la novia, El abrazo partido, Relatos salvajes y Argentina, 1985.